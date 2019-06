Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını (13)

Türkiye'nin her köşesine hizmet götürdüklerini dile getiren Yıldırım, "Bundan sonra da her köşesine İstanbul'da yaşayan 81 vilayetten gelen bütün kardeşlerimize, Karadenizli'ye de Trabzonlu'ya da Diyarbakırlı'ya da Hakkarili'ye de Ağrılı'ya da İzmirli'ye de Hataylı'ya, Sinoplu'ya, Yozgatlı'ya, Edirneli'ye yani 780 bin kilometrekare vatan toprağının her köşesinden İstanbul'a gelmiş, burayı mekan tutmuş, burayı evi yapmış, iş yeri yapmış, çoluk çocuk yetiştirmiş ve çocuklarının geleceğini düşünen 15 milyon İstanbullu'ya hizmet için varız. İstanbul'a yapılan hizmet asla israf değildir." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'a 1994'ten beri hizmet ettiğini belirten Yıldırım, "İDO Genel Müdürlüğü yaptım. Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı sırasında 4,5 yılda İDO'yu dünyada kendi sınıfında bir numara yaptım." dedi.

- "Hem burada hem öbür taraftan hesap vermeye hazırız"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Seçilirseniz ailenizle birlikte mal varlığınızı açıklar mısınız?" sorusu üzerine, mal varlığı beyanında bulunmaya mecbur olduklarını, 16 yıldır mal varlığı beyanı verdiğini, her sene de değişiklik olursa yenilediklerini ifade etti.