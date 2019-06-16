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Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 21:08 | Son Güncelleme

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi, AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı ortak yayın başladı.

Ortak yayının yapıldığı Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kongre merkezinin bahçesine, yayını takip edecek gazeteciler için dev ekran ve basın çadırı kuruldu.

Buraya ilk olarak, yayının moderatörlüğünü üstlenen gazeteci İsmail Küçükkaya geldi. Ardından AK Parti'li ve CHP'li yöneticiler de kongre merkezine giriş yaptı.

Onların ardından, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek ve büyük oğlu Selim İmamoğlu ile geldi. Gazetecilerin Babalar Günü'nü kutlayan İmamoğlu, "Her şey çok güzel olacak." dedikten sonra içeri girdi.

Daha sonra da AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, kongre merkezine eşi Semiha Yıldırım ve kızı Büşra Köylübay ile geldi. Gazetecilerle selamlaşan ve Babalar Günü'nü kutlayan Yıldırım, beraberindekilerle salona geçti.

Her iki adayın giriş yapması ve içerideki hazırlıkların tamamlanmasının ardından ortak yayın İsmail Küçükkaya'nın sorularıyla başladı.

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Anahtar Kelimeler:
binali yıldırım Ekrem İmamoğlu

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