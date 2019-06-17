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Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının ardından

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 01:11 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: - "Biz düşüncelerimizi paylaştık, kararı İstanbullular verecek. Ben diyorum ki, inşallah İstanbul'da samimiyet kazanacak, tecrübe kazanacak" - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu: - "Umarım bu bir başlangıç olur. Sohbet edebilme, paylaşabilme, toplumun ve ekranların huzurunda insanların derdini söyleyebilme, her siyasi ortamın bir geleneği haline dönüşmesini umuyorum"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi, AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı ortak yayın sona erdi.

Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki yayın, yaklaşık 3 saat sürdü. Her iki aday, moderatör İsmail Küçükkaya'nın yönelttiği soruları cevapladı.

Akreditasyon yaptıran yerli, yabancı 170 gazeteci de programın yapıldığı alanın hemen yanındaki açık alana kurulan dev ekranda ortak yayını izledi.

Ortak yayını, Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ve kızı Büşra Köylübay ile Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek ve büyük oğlu Selim İmamoğlu içeride takip etti. Programın sonunda aileler bir araya geldi ve birlikte fotoğraf verildi.

Binali Yıldırım çıkışta eşi Semiha Yıldırım ve kızı Büşra Köylübay ile poz verdi. Gazetecilere, "Programı nasıl buldunuz?" diye soran Yıldırım, şöyle konuştu:

"Programdaki sorulara samimiyetle cevap verdik. Yapacaklarımızı ve vaatlerimizin ancak yarısını anlatabildik. Süre yetersiz tabi, İstanbulluları da uykusuz bırakmak gibi bir hakkımız olduğunu düşünmüyorum. Biz düşüncelerimizi paylaştık, kararı İstanbullular verecek. Ben diyorum ki, inşallah İstanbul'da samimiyet kazanacak, tecrübe kazanacak. İş ehlinin, karar İstanbulluların."

"Uzun bir aradan sonra ilk defa böyle bir karşılaşma oldu. Bundan sonra da böyle karşılaşmalar görecek miyiz?" diye sorulması üzerine, Yıldırım, "Niye olmasın? Tabi, bu seçim için değil ama bundan sonraki seçimlerde bundan sonraki adayların elbette değerlendirmelerde bulunmaları İstanbul'umuz için de milletimizin kaynaşması için de iyi olur." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, İmamoğlu'nu çaya davet ettiğinin hatırlatılıp, bunun ne zaman gerçekleşeceğinin sorulması üzerine, "Bunun detayları sonra konuşulacak." yanıtını verdi.

İmamoğlu ise çıkışta bekleyen gazetecilere teşekkür ederek, "Türkiye demokrasisi adına çok önemli bir başlangıç anıdır. Bunun 17 yıldır olmamasının Türkiye’ye, milletimize zararı olmuştur." dedi.

"Umarım bu bir başlangıç olur." diyen İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Sohbet edebilme, paylaşabilme, toplumun ve ekranların huzurunda insanların derdini söyleyebilme, her siyasi ortamın bir geleneği haline dönüşmesini umuyorum. Çok değerli bir şey bu. Millet keyfini yaşadı. Onun için bu emeği gösteren, her koşulda bu görüntüyü nakleden tüm medya kuruluşlarına ve basın mensuplarına yürekten teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin."

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