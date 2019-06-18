Yıldırım: İmamoğlu ve Küçükkaya’dan yanıt bekliyorum

Yıldırım, Küçükkaya-İmamoğlu görüşmesini "gayriahlaki" diye nitelendirdi.23 Haziran'daki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerine bir hafta kala adaylar Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasında yapılan canlı yayın tartışması yeni boyutlara taşınıyor.

Moderatör İsmail Küçükkaya'nın yayına ön hazırlıklar kapsamında Binali Yıldırım ile telefon görüşmesinin ardından Ekrem İmamoğlu ile yüz yüze görüşmesi tartışmalara yol açtı. Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Binali Yıldırım, "CHP adayı rakibim Ekrem beyin bütün Türkiye'nin pür dikkat beklediği tarihi buluşma öncesi yüz yüze bir otelde danışmanlarıyla birlikte bir araya gelmiş olması gayriahlaki bir durumdur ve bunu kamuoyundan gizlemiş olmaları da ayrıca bir felaketti" çıkışı yaptı.

Kendisine moderatör İsmail Küçükkaya tarafından bir yüz yüze görüşme talebinde bulunulmadığını söyleyen Yıldırım, Küçükkaya ile iki telefon görüşmesi yaptıklarını, ilkinde moderatör belli olduğunda kendisini tebrik için aradığını, Küçükkaya'nın aramasıyla gerçekleşen ikinci görüşmede de genel, yayınla ilgili konuşulduğunu kaydetti.