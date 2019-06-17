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Yıldırım-İmamoğlu yayınına ilk tepkiler

17.06.2019 02:03 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayları Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu canlı yayında karşı karşıya geldi.

Yayın sosyal medyada da Türkiye gündemine oturdu.Cumhur İttifakı’nın adayı AKP'li Binali Yıldırım ile Millet İttifakı’nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) seçimleri öncesinde canlı yayında karşı karşıya geldi. Yayının moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya yaptı.

Yayın sosyal medyada da gündeme oturdu.

CHP'li İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu taraflara teşekkür etti.

AKP Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı.

Anket şirketi Avrasya Araştırma'nın Başkanı Kemal Özkiraz, yayının seçimler üzerinde "ciddi değişikliklere" neden olmayacağını söyledi.

Gazeteci Uğur Dündar yayın ile ilgili değerlendirmesinde "formatın seyirciye heyecan vermediğini" belirtti.

Gazeteci Emre Kongar da iki adayın canlı yayını ile ilgili değerlendirmesinde seçmeni etkileyecek bir program olmadığını belirtti.

DW/SSB,MY

© Deutsche Welle Türkçe

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