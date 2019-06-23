Yıldırım: 'İmamoğlu'nu Tebrik Ediyorum'

Resmi olmayan seçim sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından konuşan Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım, rakibi Ekrem İmamoğlu'nun seçimi önde götürdüğünü belirtti ve İmamoğlu'nu tebrik etti.

Yıldırım açıklamasında şu ifadeleri de kullandı: "Şu an itibariyle rakibim Ekrem İmamoğlu seçimi önde götürmektedir. İmamoğlu’nu tebrik ediyorum. Sonuçların hayır getirmesini niyaz ediyorum. İstanbulluların verdiği kararın gelecek 5 yıl için 15 milyon için hayırlı olmasını diliyorum"

