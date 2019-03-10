Yıldırım: İmar revizyon dosyaları öncelikli konular arasında olmayacak

İSTANBUL, (DHA) AK Parti'nin İstanbul Büyük Şehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım, 31 Mart'ta belediye başkanı seçilmesi halinde, imar revizyon dosyalarının İBB Meclisi'nin öncelikli konuları arasında olmayacağını söyledi. Yıldırım, "Şehri çirkinleştiren en önemli yanlış burada Birisi gözüne bir arsa kestiriyor. Plandaki yeri, sağlık, yeşil, eğitim, sağlık alanı. 'Burası çok güzel. Şu kadar katlı bir bina yaparsa voleyi vururum' diyor. Altan girip üsten çıkıyor. Dosyasını mecliste geçiriyor. Şehir kirleniyor, ucube haline dönüyor." dedi.

Yıldırım, " İstanbul'da en büyük problem trafik ve ulaşımdır. Raylı sistemin payını yüzde 48'e çıkaracağız" diye konuştu.

Binali Yıldırım eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Bakırköy'de Malatyalı İş Adamları Derneği (MİAD) tarafından bir otelde düzenlenen toplantıda konuştu. İstanbul'da 500 bine yakın Malatyalı olduğunu, pek çoğunun da Bakırköy'de ikamet ettiğini söyledi. Yıldırım, Belediye Başkan Adayı Mehmet Umur'a destek isteyerek, İstanbul'da yaşayan herkesin hem geleneklerini yaşattıklarını hem de memleket hasretini gönüllerinde besleyerek evlatlarına aşıladıklarını dile getirdi.