YILDIRIM: İMAR REVİZYON DOSYALARI ÖNCELİKLİ KONULAR ARASINDA OLMAYACAK

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AK Parti'nin İstanbul Büyük Şehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım, 31 Mart'ta belediye başkanı seçilmesi halinde, imar revizyon dosyalarının İBB Meclisi'nin öncelikli konuları arasında olmayacağını söyledi. Yıldırım, Şehri çirkinleştiren en önemli yanlış burada Birisi gözüne bir arsa kestiriyor. Plandaki yeri, sağlık, yeşil, eğitim, sağlık alanı. 'Burası çok güzel. Şu kadar katlı bir bina yaparsa voleyi vururum' diyor. Altan girip üsten çıkıyor. Dosyasını mecliste geçiriyor. Şehir kirleniyor, ucube haline dönüyor. dedi. Yıldırım, İstanbul'da en büyük problem trafik ve ulaşımdır. Raylı sistemin payını yüzde 48'e çıkaracağız diye konuştu. Binali Yıldırım eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Bakırköy'de Malatyalı İş Adamları Derneği (MİAD) tarafından bir otelde düzenlenen toplantıda konuştu. İstanbul'da 500 bine yakın Malatyalı olduğunu, pek çoğunun da Bakırköy'de ikamet ettiğini söyledi. Yıldırım, Belediye Başkan Adayı Mehmet Umur'a destek isteyerek, İstanbul'da yaşayan herkesin hem geleneklerini yaşattıklarını hem de memleket hasretini gönüllerinde besleyerek evlatlarına aşıladıklarını dile getirdi. Yıldırım, Nereli olursak olalım, bizim ortak geleceğimiz, evimiz İstanbul' diyoruz. İstanbul için birlikte çalışacağız. İstanbul'u hep birlikte Türkiye ekonomisinin lokomotif yapmaya devam edeceğiz. O yüzden İstanbullu bilincini güçlendirmek ve yaşam kalitesini artırmak birinci görevimiz olacak. İstanbul'da en büyük problem trafik ve ulaşımdır. Raylı sistemin payını yüzde 48'e çıkaracağız. Bakırköy de şüphesiz bundan faydalanacaktır. Bakırköy, banliyö hattına kavuşuyor. Ayın 12'sinde Sayın Cumhurbaşkanımızın iştirakiyle bu hattı açacağız. Hayırlı uğurlu olsun. 4 metro hattı Bakırköy'den geçecek. dedi. Seçime Cumhur İttifakı olarak girdiklerini dile getiren Yıldırım, bu ittifakın, bayrak, toprak, memleket, vatan için bir araya geldiğini belirterek, Ne olduysa işler, Malatya'da başımıza geldi. Cumhurbaşkanımızla birlikte Malatya'da bir toplantıya katıldık. Açık hava toplantısında dedik ki, 'Allah'ına kurban Malatya. Gadanızı alayım Malatya' Ondan sonra kendimizi Başbakanlık koltuğunda bulduk. Bugün de bir seçim arifesindeyiz. Malatyalı hemşehrilerimize güveniyorum. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine birlikte çıkaracağız. dedi. Toplantıya AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK parti İstanbul İl başkanı Bayram Şenocak, AK Parti Bakırköy İlçe Başkanı Tülin Mazlumoğlu Kestane, MHP Bakırköy İlçe Başkanı Turgut İnan ve çok sayıda MİAD üyesi katıldı. MİAD Başkanı Yunus Aktaş, Yıldırım'a bir tablo hediye etti.

Görüntü Dökümü

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-Salondan detay

-Yıldırımın konuşması

-Toblo hediye edilmesi

-Genel ve Detaylar

