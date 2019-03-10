İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'a bir değil, 81 şehir muamelesi yapmak gerektiğini belirterek, "81 şehrin temsilcileri bu şehirde yaşıyor. Memleketimiz neresi olursa olsun, burada geleceğimizi hazırlıyoruz. Burada evlatlarımızı yetiştiriyoruz." dedi.

Yıldırım, AK Parti Bakırköy İlçe Başkanlığınca Florya'daki bir otelde düzenlenen "İş Dünyası ve Sivil Toplu Kuruluşları (STK) Buluşması"na katıldı.

Burada konuşan Yıldırım, Bakırköy'ün çok ihmal edildiğini, ihtiyaçlara pek kulak asılmadığını ve halkın sesisin çıkmadığını söyledi.

Yıldırım, "Bakırköy'ün derdi bizim derdimiz. Bakırköy'ün geleceği için buradayız. Ülkemiz için çok çalıştık. Ülkenin refahı ve milletin geleceği için taş üstüne taş koyan herkesin başımız, gözümüz üstüne yeri vardır. Biz dersimizi çalıştık. Bakırköy birçok konuda geri kaldı. Ulaşım sorunu var. Ulaşım bizim işimiz. Bakırköy'e 4 metro hattı gelecek. Yetmez. Bakırköy'de deniz taşımacılığı tekrar daha da canlandırılacak. İDO Genel Müdürü iken açtığım bazı hatlar kaldırılmış. Bu hatları tekrar yeniden faal hale getireceğim." diye konuştu.