HABER

Yıldırım isabet eden Afgan çoban, hastanede öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 18:33 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde hayvan otlatırken yıldırımın isabet etmesiyle ağır yaralanan Afgan çoban Ziyavaddin Muhammed Hassan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yıldırım isabet eden Afgan çoban, hastanede öldü

Hüsnü Ümit AVCI/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA)- SİVAS'ın Suşehri ilçesinde hayvan otlatırken yıldırımın isabet etmesiyle ağır yaralanan Afgan çoban Ziyavaddin Muhammed Hassan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Üzengi köyünde meydana geldi. Arazide hayvan otlatan Afganistan uyruklu Ziyavaddin Muhammed Hassan ile yanında bulunan Süleyman Çoşkun'a (15) yıldırım isabet etti. Hassan ağır yaralanırken, Çoşkun ise hafif yaralandı. Yıldırım düştüğünü fark eden köy halkı durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla Çoşkun ile Ziyavaddin Muhammed Hassan, Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavilerinin ardından her iki yaralı da Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Hastanede birkaç kez kalbi duran ve tekrar çalıştırılan Ziyavaddin Muhammed Hassan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Süleyman Çoşkun'un ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Mynet Pro'lu ol, ayrıcalıkları yaşa!Mynet Pro'lu ol, ayrıcalıkları yaşa!
Bitlis'te kaza: 4'ü ağır 6 yaralıBitlis'te kaza: 4'ü ağır 6 yaralı
Belediye otobüsü ile kamyonet çarpıştı; hamile yolcu yaralandıBelediye otobüsü ile kamyonet çarpıştı; hamile yolcu yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seçime günler kala flaş karar: Sandığa gitmeyeceğiz

Seçime günler kala flaş karar: Sandığa gitmeyeceğiz

İsmail Küçükkaya için MHP'den çok sert açıklama

İsmail Küçükkaya için MHP'den çok sert açıklama

'400 bin liramı aldı! Yalancı ve dolandırıcı'

'400 bin liramı aldı! Yalancı ve dolandırıcı'

Ziraat Bankası duyurdu: Bugün başlıyor

Ziraat Bankası duyurdu: Bugün başlıyor

AK Parti'den yeni askerlik düzenlemesi açıklaması

AK Parti'den yeni askerlik düzenlemesi açıklaması

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Alkol aldığı arkadaşı tarafından öldürüldü

Villada dehşet! Yatağında öldürüldü...

D-100'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

D-100'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.