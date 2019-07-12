Yıldırım isabet eden baba ve kızı toprağa verildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Kınık ilçesinde, ıslanan tütünlerinin üzerini kapatmaya çalışırken yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Bayram ve kızı Tülin Türkmen, toprağa verildi.

Hamzalı Mahallesi'ndeki arazisinde dün tütünlerinin üzerini kapatmaya çalışırken yıldırım isabet etmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybeden Bayram (47) ve kızı Tülin Türkmen'in (14) cenazeleri, ailesi tarafından Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesinden alınarak Taştepe Mahallesi'ndeki evlerine getirildi.

Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, DSP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Karakülçe, aileye başsağlığı diledi.

Taziye evinde helallik alındıktan sonra cenazeler mahalledeki cemevine götürüldü.

Burada düzenlenen törenin ardından baba ve kızın cenazeleri Taştepe Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.

Evli ve 7 çocuk babası Bayram Türkmen'in, kiraladığı arazide tütün ekip tarlalarda çalışarak geçimini sağladığı öğrenildi.

