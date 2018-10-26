HABER

Yıldırım isabet eden minare hasar gördü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2018 18:45 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te yıldırım isabet eden taş minarenin alemi sökülürken, külah bölümü de yıkıldı.

Yıldırım isabet eden minare hasar gördü

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te yıldırım isabet eden taş minarenin alemi sökülürken, külah bölümü de yıkıldı. Mahalle sakinleri, yıkılma tehlikesi bulunan minarenin onarılmasını istedi.
Olay, 20 Ekim Cumartesi günü, kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Geneyik Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle ile aynı ismi taşıyan caminin taş minaresine, yıldırım isabet etti. Olayda minarenin alemi yerinden sökülürken, külah bölümü de yıkıldı. Mahalle sakinleri, yıkılma tehlikesi bulunan minarenin onarılmasını istedi. Mahallede oturan Halit Yıldız, yıldırım isabet eden minaredeki taşların düşme tehlikesi olduğunu belirtek, "Geçtiğmiz hafta yıldırım isabet etti. Minarede tahribat meydana geldi. Gelen giden çok, fotoğraflarını çekiyorlar ama henüz bir çalışma olmadı. Minaredeki taşların düşme tehlikesi var. Burada çocuklar oynuyor, biz camiye gidiyoruz, altından otobüs geçiyor. Biz belediyemizin bir an önce minareyi onarmasını istiyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Yıldırım isabet eden minare hasar gördüYıldırım isabet eden minare hasar gördü

PARTNERGüzellikleri ile efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!Güzellikleri ile efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!
Çorum'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltıÇorum'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı
5'inci kattan düşen Şerife öldü5'inci kattan düşen Şerife öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Öğretmen ile lise öğrencinin yasak aşk rezaleti

Öğretmen ile lise öğrencinin yasak aşk rezaleti

'Melih Gökçek'e sopayı gösterdiler'

'Melih Gökçek'e sopayı gösterdiler'

Pınar Eliçe umreye gitti gelen yorumlara kızdı

Pınar Eliçe umreye gitti gelen yorumlara kızdı

Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda doğdu! Arda'dan ilk açıklama

Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda doğdu! Arda'dan ilk açıklama

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dilara cinayetinde korkunç detaylar! Eski kocası zorla ilişkiye girmiş

Dilara cinayetinde korkunç detaylar! Eski kocası zorla ilişkiye girmiş

Öğretmen ile lise öğrencinin yasak aşk rezaleti

Öğretmen ile lise öğrencinin yasak aşk rezaleti

İmran Öğretmen'in ölümünde korkunç şüphe! 'Aldattım' deyince...

İmran Öğretmen'in ölümünde korkunç şüphe! 'Aldattım' deyince...

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

E-5'te 'insanlık ölmemiş' dedirten an! Gören kahroldu

E-5'te 'insanlık ölmemiş' dedirten an! Gören kahroldu

Sivaslı muhtar buldu! Köylüler şaşkın! Öldürüp kaçıyor

Sivaslı muhtar buldu! Köylüler şaşkın! Öldürüp kaçıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.