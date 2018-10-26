HABER

Yıldırım isabet eden minare hasar gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 18:45 | Son Güncelleme

Eyyüp BURUN - GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP'te yıldırım isabet eden taş minarenin alemi sökülürken, külah bölümü de yıkıldı.

Eyyüp BURUN - GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP'te yıldırım isabet eden taş minarenin alemi sökülürken, külah bölümü de yıkıldı. Olay, 20 Ekim Cumartesi günü kent merkezine 20 kilometre mesafede bulunan Geneyik Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle ile aynı ismi taşıyan caminin taş minaresine, yıldırım isabet etti. Olayda minarenin alemi yerinden sökülürken, külah bölümü de yıkıldı. Olayda şans eseri yaralanan veya ölen olmazken, mahalleli yıkılma tehlikesi bulunan minarenin onarılmasını istedi. Mahalle sakinlerinden Halit Yıldız, yıldırım isabet eden minaredeki taşların düşme tehlikesi olduğunu belirtek, "Geçtiğmiz hafta yıldırım isabet etti. Minarede tahribat meydaan geldi. Gelen giden çok fotoğraflarını çekiyorlar ama henüz bir çalışma olmadı. Minaredeki taşların düşme tehlikesi var. Burada çocuklar oynuyor, biz camiye gidiyoruz, altından otobüs geçiyor. Biz belediyemizin bir an önce minareyi onarmasını istiyoruz" dedi.

PARTNERArabasını böyle verdi! Son haline inanamadıArabasını böyle verdi! Son haline inanamadı
Salihli ve Kula'da hayvan pazarları giriş ve çıkışlara kapatıldıSalihli ve Kula'da hayvan pazarları giriş ve çıkışlara kapatıldı
İstanbul Esenyurt’ta polise silahlı saldırı!İstanbul Esenyurt’ta polise silahlı saldırı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Melih Gökçek'e sopayı gösterdiler'

'Melih Gökçek'e sopayı gösterdiler'

Pınar Eliçe umreye gitti gelen yorumlara kızdı

Pınar Eliçe umreye gitti gelen yorumlara kızdı

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

Öğretmen ile lise öğrencinin yasak aşk rezaleti

Öğretmen ile lise öğrencinin yasak aşk rezaleti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'den Cemal Kaşıkçı hamlesi! Suudi Arabistan'dan istendi

Türkiye'den Cemal Kaşıkçı hamlesi! Suudi Arabistan'dan istendi

İstanbul Esenyurt’ta polise silahlı saldırı!

İstanbul Esenyurt’ta polise silahlı saldırı!

Fatih Terim'in kızı Buse Terim kaza geçirdi! AK Partili vekilin kızı ışık ihlali yapınca...

Fatih Terim'in kızı Buse Terim kaza geçirdi! AK Partili vekilin kızı ışık ihlali yapınca...

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

İzmir'de 3.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

İzmir'de 3.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz canlı yayında açıklamalarda bulundu

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz canlı yayında açıklamalarda bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.