Yıldırım: İslam dışında bir hareket oldu mu terör demeye dilleri varmıyor

Harun UYANIK-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL, (DHA) AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Bayrampaşa'da sürdürüyor. Yıldırım burada bir otelde Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi. Programda Yıldırım'a MHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkan Vekili Celal Adan, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı eşlik etti.

Binali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "Bugün iki mutluluğu birden yaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıldönümü. Diğeri ise Afrin zaferinin yıldönümü. O zaman ben başbakandım. 20 Ocak 2018'de. Afrin harekatını başlattık ve 18 Martta Afrin'i teröristlerden temizledik. Kilis'e, Reyhanlı'ya her gün roketler düşüyor. Füzeler atılıyor. 71 tane vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Tedirgin, yerlerinde duramıyorlar. Şehirlerini terk ediyorlar. Ne yapacaktık. Elimizi, kolumuzu bağlayıp onların insafını mı bekleyecektik. Türkiye Cumhuriyeti'ne tehdit olan, vatandaşın can ve mal güvenliğine musallat olan terör, ister içeride olsun, ister dışarıda olsun gideriz, olduğu yerde yok ederiz. Fırat Kalkanında, Afrin'de onu yaptık" dedi.