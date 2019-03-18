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Yıldırım: İslam dışında bir hareket oldu mu terör demeye dilleri varmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 14:25 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Bayrampaşa'da sürdürüyor.

Harun UYANIK-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL, (DHA) AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Bayrampaşa'da sürdürüyor. Yıldırım burada bir otelde Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi. Programda Yıldırım'a MHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkan Vekili Celal Adan, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı eşlik etti.

Binali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "Bugün iki mutluluğu birden yaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıldönümü. Diğeri ise Afrin zaferinin yıldönümü. O zaman ben başbakandım. 20 Ocak 2018'de. Afrin harekatını başlattık ve 18 Martta Afrin'i teröristlerden temizledik. Kilis'e, Reyhanlı'ya her gün roketler düşüyor. Füzeler atılıyor. 71 tane vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Tedirgin, yerlerinde duramıyorlar. Şehirlerini terk ediyorlar. Ne yapacaktık. Elimizi, kolumuzu bağlayıp onların insafını mı bekleyecektik. Türkiye Cumhuriyeti'ne tehdit olan, vatandaşın can ve mal güvenliğine musallat olan terör, ister içeride olsun, ister dışarıda olsun gideriz, olduğu yerde yok ederiz. Fırat Kalkanında, Afrin'de onu yaptık" dedi.

"Yeni Zelanda'daki alçak, katil, terörist bile kendi aklınca İstanbul'u hedef alıyor" diyen Yıldırım, Şöyle devam etti:

"Türklerin Avrupa yakasına geçmesine izin vermeyeceğim diyor. Kimsin sen? İstanbul'u tanımamışsın, İstanbulluyu tanımamışsın. İstanbul'a gelmiş ama alçak, sadece kin ve nefretini kusmaya gelmiş. Orada masum 50 kardeşimizi, dindaşımızı gözlerini kırpmadan katletti. Vahşet, terör deyince Avrupalıların aklına İslam geliyor. Ama İslam dışında bir hareket oldu mu terör demeye dilleri varmıyor"

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