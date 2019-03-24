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Yıldırım: "İsmail Erdem Sancaktepe’de çok güzel eserler bıraktı. Şimdi sıra Ataşehir’de”

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 10:13 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Ataşehir’de İsmail Erdem ile birlikte Sivaslılar Günü’ne katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Ataşehir’de İsmail Erdem ile birlikte Sivaslılar Günü’ne katıldı. Yıldırım, "İsmail Erdem Sancaktepe’de bir efsane oldu. Çok güzel eserler bıraktı. Şimdi sıra Ataşehir’de” dedi.
Ataşehir İçerenköy Mahallesi’nde gerçekleşen Sivaslılar Günü’ne İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem ile çok sayıda Sivaslı katıldı.
Ataşehir’de Sivaslılara seslenen Yıldırım, "Ataşehir’de Sivaslı hemşehrinize sahip çıkacak mısınız? Başkan yapacak mısınız? Bu iş Ataşehir’de bitti. Yiğido evet dedi mi her şey olur. Ataşehir’de gönül belediyeciliğine hazır mısınız? Allah sizden razı olsun. İsmail Erdem Sancaktepe’de bir efsane oldu. Çok güzel eserler bıraktı. Çok güzel bir isim bıraktı. Şimdi sıra Ataşehir’de. İsmail Erdem ile Erdemli Belediyeciliğe Bismillah diyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Rabbim ülkemiz için tezgâh kuranlar, plan yapanlara fırsat vermesin” dedi.

"Ataşehir halkı gerçek anlamda bizleri bağrına basıyor"
AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı Erdem, "Ataşehir halkı değişim istiyor. Ataşehir halkı 31 Mart’ı iple çekiyor. Ataşehir halkı gerçek anlamda bizleri bağrına basıyor. 31 Mart’a Ataşehir’de bir Sivaslı başkan seçilmiş olacak. Her gittiğimiz yerde samimi davranışlarımızla toplumumuzu bütünleştiriyoruz. Ataşehir’de yaklaşık 34 bin civarında Sivaslı seçmen var. Bu 34 bin Sivaslı seçmenimiz isterlerse İsmail Erdem’i başkan yapar. Ataşehir’de sosyal belediyeciliğin, gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini sizler adına sergilemeye gayret edeceğiz. Çok çalışacağız, sorunları çözeceğiz. Ankara’da merkezi yönetim ile çalışacağız. İstanbul’da Sayın Binali Yıldırım bey ile çalışacağız. Ataşehir’i imar edeceğiz. Halkımız huzur içerisinde, refah içerisinde yaşayacak” şeklinde konuştu.

Ataşehir’e 100 milyonluk spor kompleksi yatırımı
Ataşehir’e iki tane spor kompleksi yapılacağını söyleyen Erdem, “Bulunduğumuz alana zemin altı 525 araçlık otopark, olimpik ölçekli yüzme havuzu, spor salonu ve üzerinde futbol sahası olarak gençlerimizin hizmetine sunulacak, büyük bir stat olacak. Maliyeti yaklaşık 100 milyon TL’nin üzerinde olacak bir yatırım. Aynı projeyi Esatpaşa Mahallesi’nde de planladık. Esatpaşa’daki spor kompleksinin 5 Nisan’da, İçerenköy’deki spor kompleksinin de 10 Nisan’da ihalesi olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz” ifadelerini kullandı.

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