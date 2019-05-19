HABER

Yıldırım: İstanbul da daha fazla kaybedecek zamanımız yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 22:18 | Son Güncelleme

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL DHA-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım 15 Temmuz Derneği'nin düzenlemiş olduğu iftara katıldı.

Yıldırım: İstanbul da daha fazla kaybedecek zamanımız yok

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL DHA-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım 15 Temmuz Derneği'nin düzenlemiş olduğu iftara katıldı. Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Şehit ve gazi ailelerinin bulunduğu programda Binali Yıldırım'a AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.
Programda konuşan Yıldırım, "Ülkemiz dünya savaşından sonra düşmanlar tarafından işgal edilmişti. İşgal orduları İstanbul'a girmiş, Beyoğlu'nda karargah kurmuşlardı. Caddede, sokaklarda düşman bayrakları asılmıştı. Amaç devletimizi yıkmak, milleti parçalayıp tarihten yok etmektir. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Onların hesabını Türk milletinin yiğit evlatları bozdu. Atatürk'ün kumandasında yeniden ayağa kalkan aziz milletimiz geleceğine sahip çıktı. Bu vesileyle İstiklal mücadelemizin 100. Yılını tebrik ediyor ve kurtuluş mücadelesinde canını seve seve veren bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum." dedi.
Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü:
"100 yıl önceki düşmanı bayraklarından üniformalarından tanıyorduk, biliyorduk. Onlar bize aleni düşmanlık yapmışlardı. Silahlarını üstümüze çevirmişti. Ama şimdi 100 yıl sonra içimizde sinsice saklanan hainler 15 Temmuz gecesi bir darbe kalkışması yaptılar. Beyni yıkanmış FETÖ'cü alçaklar ülkemizi işgal etmeye çalıştılar. Bunu yaparken aziz milletin alın teri ve göz nuruyla biriktirdiği vergilerle alınan tanklarımızı, uçaklarımızı kullanmaktan geri durmadılar."

"İSTANBUL'DA YENİ BİR ZAFERE İMZA ATACAĞIZ"
Yıldırım, "Türkiye, yeryüzünde bütün mazlumlara kucak açan bir ülkedir. Hepimiz bu kaleyi korumakla mesulüz. Türkiye'ye gözümüz gibi bakmalı ve hainlere fırsat vermemeliyiz. Bunun için ihtiyacımız olan birliktir beraberliktir, kardeşliktir. İstanbul da daha fazla kaybedecek zamanımız yok. Allah'ın izniyle 23 Haziranda yeniden şahlanacak ve İstanbul'da yeni bir zafere imza atacağız. Hazır mısınız? İstanbul hazır mı? Oylarımızın çalınmasına, oy pusulalarımızın yanlış sayılmasına, başkalarının hanesine yazılmasına fırsat vermeyeceğiz. Hakkımıza, hukukumuza sahip çıkacağız. Verilen her oyun yerini bulmasını sağlayacağız." diye konuştu.
(FOTOĞRAF)

Yıldırım: İstanbul da daha fazla kaybedecek zamanımız yokYıldırım: İstanbul da daha fazla kaybedecek zamanımız yok

'Burada bir tarih yatıyor''Burada bir tarih yatıyor'
Eski ülkü ocakları başkanları ve öğretmenler iftarda bir araya geldiEski ülkü ocakları başkanları ve öğretmenler iftarda bir araya geldi
Muğla’da bin kişi atabarı oynadıMuğla’da bin kişi atabarı oynadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

Kader maçına damga vuran VAR kararı!

Kader maçına damga vuran VAR kararı!

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuzen vahşetinde yeni gelişme! Söyledikleri kan dondurdu

Kuzen vahşetinde yeni gelişme! Söyledikleri kan dondurdu

Kars'ta arazi kavgası: Ölü ve yaralılar var

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Sakarya’da silahlı kavga! 4 kişi öldü, 2 polis yaralı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olan Astsubay Mustafa Gidergelmez'in son sözleri ortaya çıktı

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

Son dakika! Bodrum'da deprem

Bodrum'da deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.