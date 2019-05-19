Yıldırım: İstanbul da daha fazla kaybedecek zamanımız yok

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL DHA-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım 15 Temmuz Derneği'nin düzenlemiş olduğu iftara katıldı. Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Şehit ve gazi ailelerinin bulunduğu programda Binali Yıldırım'a AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

Programda konuşan Yıldırım, "Ülkemiz dünya savaşından sonra düşmanlar tarafından işgal edilmişti. İşgal orduları İstanbul'a girmiş, Beyoğlu'nda karargah kurmuşlardı. Caddede, sokaklarda düşman bayrakları asılmıştı. Amaç devletimizi yıkmak, milleti parçalayıp tarihten yok etmektir. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Onların hesabını Türk milletinin yiğit evlatları bozdu. Atatürk'ün kumandasında yeniden ayağa kalkan aziz milletimiz geleceğine sahip çıktı. Bu vesileyle İstiklal mücadelemizin 100. Yılını tebrik ediyor ve kurtuluş mücadelesinde canını seve seve veren bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum." dedi.

Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü:

"100 yıl önceki düşmanı bayraklarından üniformalarından tanıyorduk, biliyorduk. Onlar bize aleni düşmanlık yapmışlardı. Silahlarını üstümüze çevirmişti. Ama şimdi 100 yıl sonra içimizde sinsice saklanan hainler 15 Temmuz gecesi bir darbe kalkışması yaptılar. Beyni yıkanmış FETÖ'cü alçaklar ülkemizi işgal etmeye çalıştılar. Bunu yaparken aziz milletin alın teri ve göz nuruyla biriktirdiği vergilerle alınan tanklarımızı, uçaklarımızı kullanmaktan geri durmadılar."