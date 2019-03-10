Yıldırım, İstanbul'da kütüphane sayısını 39'a çıkartacak

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın, göreve geldiğinde, İstanbul'da 22 olan kütüphane sayısını her ilçede yapılacak ve 7 gün 24 saat açık olacak yeni kütüphanelerle 39'a çıkartacağı bildirildi.

Yıldırım'ın, İstanbul'a kazandırılmasını hedeflediği "Kütüphane 24" projesinin detayları paylaşıldı. Yıldırım'ın megakent için geliştirdiği yüzlerce proje arasında kültür ve sanatla ilgili olanlar dikkati çekiyor. Kütüphane 24 projesi de bunların içinde en çarpıcı olanlardan biri.

Bu projeyle İstanbul’da 22 olan kütüphane sayısının, her ilçeye yeni yapılacak olan 7/24 açık kütüphanelerle artırılması hedefleniyor. 39 ilçenin tamamında hizmete girecek olan bu kütüphaneler, tam zamanlı çalışacak.

- İnternetten erişim

Kütüphane 24'lere internet üzerinden dijital kaynaklara 7 gün 24 saat 365 gün erişim sağlanacak. Çocuklar ve gençler için farklı çalışma ortamları sunan merkezler, ayrıca bünyelerinde çeşitli dinlenme ve etkinlik mekanlarını da barındıracak.

- Rami'ye 75 bin metrekarelik kütüphane