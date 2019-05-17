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YILDIRIM 'İSTANBUL'DA MUHTARLARLA İFTAR' PROGRAMINDA KONUŞTU

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 22:39 | Son Güncelleme

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL DHA AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Muhtarları Buluşması'na katıldı.  Programda konuşan Yıldırım, "Türkiye bizimle büyüdü, liderimizle büyüdü.

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL DHA
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Muhtarları Buluşması'na katıldı.
Programda konuşan Yıldırım, "Türkiye bizimle büyüdü, liderimizle büyüdü. Bu destanın mimarı İstanbul'dur, İstanbul'un muhtarlarıdır. Şimdi bir kez daha İstanbul için yola çıktık. Bu kutlu vakitte Rabbim'den niyazımız bizi müjdelenmiş şehir İstanbul'a layık kılmasıdır. Biliyoruz ki her şey onun demesiyle olur. Biz insanlara düşen gayret etmek, emek sarf etmek ve ter dökmektir. İstanbul çatışma, ayrışma değil, huzur ve mutluluk istiyor. 'Ya ben İstanbul'u alırım, ya İstanbul beni alır.' diyen Fatih Sultan Mehmet'in hedeflerini gerçekleştirmekten başka bir muradımız yok. Eyüp Sultan'ın, Fatih Sultan Mehmet'in, Mimar Sinan'ın, Kanuni'nin İstanbul'unu, onlara layık olanlar yönetecek." dedi.

EKRANDAN TELEFON NUMARASINI PAYLAŞTI
Yıldırım, "Sevgili muhtarlar, birlikte beraber yürüyerek, umudu büyüteceğiz, huzuru çoğaltacağız ve İstanbul'da yaşayan 15 milyon kardeşimizin hayatını kolaylaştıracağız. Kibirle, gururla, kin ve nefret diliyle siyasetten medet umanlardan olmadığımızı bir kez daha ifade ediyorum." diye konuştu.
Yıldırım'ın konuşması sırasında ekrana kendi telefon numarası yansıtıldı. Yıldırım, "Size bir telefon numarası vereceğim. Lütfen bunu not edin. İleride işinize yarayacak. İnşallah birlikte daha güzel hizmetlere imza atacağız." dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Yıldırım'ın açıklamaları

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