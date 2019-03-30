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Yıldırım, İstanbul'da vatandaşları selamlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 15:34 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: - "Görüyorsunuz gayet keyifli, son günü coşkuyla ve sevgiyle geçiriyoruz"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Görüyorsunuz gayet keyifli, son günü coşkuyla ve sevgiyle geçiriyoruz." dedi.

Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Sancaktepe'de, vatandaşlarla sohbet etti. Partisinin Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü ile otobüsten halkı selamlayan Yıldırım'a, bir vatandaş çini hediye etti.

Yıldırım, daha sonra seçim otobüsüyle Bakırköy'e geçerek, partisinin ilçe başkanlığı binası önüne geldi. Burada kendisini Türk bayraklarıyla karşılayarak sevgi gösterisinde bulunan partililerle bir süre sohbet eden Yıldırım, Bakırköy Meydanı'ndaki vatandaşlara da seçim otobüsünden seslenerek, "Marmaray Bakırköyümüze hayırlı olsun. Siz daha iyi hizmetlere layıksınız." dedi.

Yıldırım, partisinin Bakırköy Belediye Başkanı Adayı Mehmet Umur'a da destek istedi.

Burada bir gazetecinin, "Seçime saatler kaldı, ne hissediyorsunuz?" sorusuna Yıldırım, "Görüyorsunuz gayet keyifli, son günü coşkuyla ve sevgiyle geçiriyoruz. Bakırköy'den şimdi Büyükçekmece'ye gidiyoruz. Oradaki hemşehrilerimizi selamlayacağız. Onların dualarını ve desteklerini alacağız ve böylece Silivri'de noktayı koyacağız." yanıtını verdi.

Binali Yıldırım, daha sonra seçim otobüsüyle Büyükçekmece'ye hareket etti.

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