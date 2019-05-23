Yıldırım: Kararı kabul etmemek hukuk devletine nezaketsizliktir

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimlerin tekrarlanması kararına ilişkin gerekçeli kararını değerlendirdi. Yıldırım, YSK'nın 250 sayfalık gerekçeli kararının, savundukları iddiaları desteklediğini söyledi.

Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Caddesi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Binali Yıldırım "Bizim baştan beri söylediğimiz yolsuzluklar, oy kaydırmaları, oylarla ilgili her türlü düzensizlik yaşanmıştır. YSK kararı da bunu teyit etmiştir, onaylamıştır" dedi.

"250 sayfalık gerekçeli kararı okumadım"

Binali Yıldırım 250 sayfalık gerekçeli kararı okudunuz mu sorusuna "Verilen kararı doğru bulup bulmamak bizim lüksümüz değil” yanıtını verdi. YSK'nın verdiği kararın herkesi bağladığını, kararın da seçimin yenilenmesi olduğunu dile getirdi. Yıldırım, "YSK'nın verdiği karar herkesi bağlayacaktır. Dolayısı karar verilmiştir. Verilen karar da seçimin yenilenmesidir. Kararı kabul etmiyorum diye çıkışlar, hukuk devletine nezaketsizliktir" diye konuştu.