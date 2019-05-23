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Yıldırım: Kararı kabul etmemek hukuk devletine nezaketsizliktir

23.05.2019 20:09 | Son Güncelleme

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, YSK'nın İstanbul için gerekçeli kararının bağlayıcı olduğunu belirterek "Kararı kabul etmiyorum diye çıkışlar, hukuk devletine nezaketsizliktir" dedi.

Yıldırım: Kararı kabul etmemek hukuk devletine nezaketsizliktir

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimlerin tekrarlanması kararına ilişkin gerekçeli kararını değerlendirdi. Yıldırım, YSK'nın 250 sayfalık gerekçeli kararının, savundukları iddiaları desteklediğini söyledi.

Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Caddesi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Binali Yıldırım "Bizim baştan beri söylediğimiz yolsuzluklar, oy kaydırmaları, oylarla ilgili her türlü düzensizlik yaşanmıştır. YSK kararı da bunu teyit etmiştir, onaylamıştır" dedi.

"250 sayfalık gerekçeli kararı okumadım"

Binali Yıldırım 250 sayfalık gerekçeli kararı okudunuz mu sorusuna "Verilen kararı doğru bulup bulmamak bizim lüksümüz değil” yanıtını verdi. YSK'nın verdiği kararın herkesi bağladığını, kararın da seçimin yenilenmesi olduğunu dile getirdi. Yıldırım, "YSK'nın verdiği karar herkesi bağlayacaktır. Dolayısı karar verilmiştir. Verilen karar da seçimin yenilenmesidir. Kararı kabul etmiyorum diye çıkışlar, hukuk devletine nezaketsizliktir" diye konuştu.

250 sayfalık gerekçeli kararı okumadığını söyleyen Binali Yıldırım, sayfaların büyük bir kısmının zaten kendi dilekçeleri olduğunu hatırlattı. "Bu tür kararlarda sonuç okunur. Sonuç da daha önce kamuoyuna açıkladığımız konuları teyit eden niteliktedir" şeklinde yanıt verdi.

Kararın 7'ye karşı 4 oyla alınmasına yönelik ise Yıldırım, her kararın tam mutabakat ile verilmesi gerekmediğini söyledi. Yıldırım "Mahkeme kararı verilmiştir" dedi.

DHA, DK/GA

© Deutsche Welle Türkçe

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