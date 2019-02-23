HABER

Yıldırım, Kosova'nın bağımsızlığı'nın 11. yıl kutlamalarına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 23:30 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Binali Yıldırım Kadıköy Caferağa Kapalı Spor Salonu'nda Kosova'nın Bağımsızlığı'nın 11.

Yıldırım, Kosova'nın bağımsızlığı'nın 11. yıl kutlamalarına katıldı

İdris TİFTİKCİ-Akın ÇELİKTAŞ-İSTANBUL(DHA)-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Binali Yıldırım Kadıköy Caferağa Kapalı Spor Salonu'nda Kosova'nın Bağımsızlığı'nın 11. Yıl kutlamaları programına katıldı.

"KOSOVA'YI İLK TANIYAN ÜLKELERDEN BİRİ TÜRKİYEDİR"
Programda konuşan Yıldırım "17 Şubat 2008 yılında 60. hükümetin Bakanlar Kurulundayız. Toplantı yapıyoruz ben de o hükümette Ulaştırma Bakanıyım. Toplantı esnasında bir haber geldi. Kosova bağımsızlığını ilan etti. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan, o dönemde Başbakan. Hepimiz Bakanlar Kurulu'nda tarifi zor bir mutluluk ve heyecan oluşturan bu müjdeli haberden sonra tabi ki hiçbir şey olmamış gibi devam edemedik. Cumhurbaşkanımız, o dönemde Başbakan olan Hashim Thaçi'yi arayarak sevincimizi paylaştı. Ardından da Kosova'yı resmen tanıdığımızı ilan ettik. Kosova'yı ilk tanıyan ülkelerden biri Türkiye'dir. Şimdi 116 ülke Kosova Cumhuriyeti'ni tanıyor" dedi.

"TÜRK HALKI HEP SİZİNLE BERABERDİR"
Türkiye'nin bütün dünyada Kosova'nın tanınması için gayret gösterdiğini ifade eden Yıldırım, "Kosova'nın bu bağımsızlık yıldönümünü candan duygularla kutluyorum. Kosova ile Türkiye arasında çok güçlü bağlar var. Sizin ayağınıza taş değse bizim canımız yanar. Balkanlar'da yaşanan o acı günlerde hep beraber ağladık ve kahrolduk. Verdiğiniz mücadeleye destek olduk. Türk halkı her zaman sizinle beraberdir ve her zaman yanınızda olmaya da devam edeceğiz." diye konuştu. Kosova'da İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un babasının o topraklarda doğduğunu hatırlatan Binali Yıldırım, Kosova'nın üzerine titrenilen miras olduğunu söyledi.
Konuşmanın ardından Binali yıldırıma plaket verildi.
(FOTOĞRAF)

Yıldırım, Kosova'nın bağımsızlığı'nın 11. yıl kutlamalarına katıldıYıldırım, Kosova'nın bağımsızlığı'nın 11. yıl kutlamalarına katıldıYıldırım, Kosova'nın bağımsızlığı'nın 11. yıl kutlamalarına katıldıYıldırım, Kosova'nın bağımsızlığı'nın 11. yıl kutlamalarına katıldı

En mutlu meslekler belli oldu En mutlu meslekler belli oldu
Tek göz odadan yürekleri burkan yardım çığlığıTek göz odadan yürekleri burkan yardım çığlığı
Çanakkale'de etkili kar yağışı (4)Çanakkale'de etkili kar yağışı (4)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

'Taciz ediyor' diye şikayet etmişti! Sokak ortasında öldürdü

'Taciz ediyor' diye şikayet etmişti! Sokak ortasında öldürdü

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Kirada oturanlar dikkat! Bunu yapan parasını alamayacak

Kirada oturanlar dikkat! Bunu yapan parasını alamayacak

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
23 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

23 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Esenyurt'ta trafoya giren genç yanarak can verdi

Trafoya giren genç yanarak can verdi!

TSK’dan nefes kesen kış tatbikatı

TSK’dan nefes kesen kış tatbikatı

Kayseri'de bir kişi eve 'su sızma' kavgasında komşusunu öldürdü

Kayseri'de komşu cinayeti! Sebebi pes dedirtti

İstanbul'da kar yağışı devam ediyor! Sıcaklık sıfır derece

İstanbul beyaza büründü! Sıcaklık sıfır derece

Konya'da bir kişi kayıp olarak aranırken, otomobilde vurulmuş olarak ölü bulundu

Kayıp ilanı verildi bu halde bulundu! Büyük sır!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.