Yıldırım, Kosova'nın bağımsızlığı'nın 11. yıl kutlamalarına katıldı

İdris TİFTİKCİ-Akın ÇELİKTAŞ-İSTANBUL(DHA)-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Binali Yıldırım Kadıköy Caferağa Kapalı Spor Salonu'nda Kosova'nın Bağımsızlığı'nın 11. Yıl kutlamaları programına katıldı.

"KOSOVA'YI İLK TANIYAN ÜLKELERDEN BİRİ TÜRKİYEDİR"

Programda konuşan Yıldırım "17 Şubat 2008 yılında 60. hükümetin Bakanlar Kurulundayız. Toplantı yapıyoruz ben de o hükümette Ulaştırma Bakanıyım. Toplantı esnasında bir haber geldi. Kosova bağımsızlığını ilan etti. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan, o dönemde Başbakan. Hepimiz Bakanlar Kurulu'nda tarifi zor bir mutluluk ve heyecan oluşturan bu müjdeli haberden sonra tabi ki hiçbir şey olmamış gibi devam edemedik. Cumhurbaşkanımız, o dönemde Başbakan olan Hashim Thaçi'yi arayarak sevincimizi paylaştı. Ardından da Kosova'yı resmen tanıdığımızı ilan ettik. Kosova'yı ilk tanıyan ülkelerden biri Türkiye'dir. Şimdi 116 ülke Kosova Cumhuriyeti'ni tanıyor" dedi.

"TÜRK HALKI HEP SİZİNLE BERABERDİR"

Türkiye'nin bütün dünyada Kosova'nın tanınması için gayret gösterdiğini ifade eden Yıldırım, "Kosova'nın bu bağımsızlık yıldönümünü candan duygularla kutluyorum. Kosova ile Türkiye arasında çok güçlü bağlar var. Sizin ayağınıza taş değse bizim canımız yanar. Balkanlar'da yaşanan o acı günlerde hep beraber ağladık ve kahrolduk. Verdiğiniz mücadeleye destek olduk. Türk halkı her zaman sizinle beraberdir ve her zaman yanınızda olmaya da devam edeceğiz." diye konuştu. Kosova'da İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un babasının o topraklarda doğduğunu hatırlatan Binali Yıldırım, Kosova'nın üzerine titrenilen miras olduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından Binali yıldırıma plaket verildi.

(FOTOĞRAF)