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Yıldırım, Mutafyan'ın cenaze törenine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 13:11 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: - "Ayrılıklarımızı değil, ortak yanlarımızı daha fazla ön plana çıkaracağız. Birbirimizi kucaklayacağız. Dünyada son yıllarda gelişmekte olan aşırıcılığa karşı birlikte mücadele edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ayrılıkları değil, ortak yanları daha fazla ön plana çıkaracaklarını belirterek, "Birbirimizi kucaklayacağız. Dünyada son yıllarda gelişmekte olan aşırıcılığa karşı birlikte mücadele edeceğiz." dedi.

Ermeni Patriği Mesrob Mutafyan için Kumkapı Meryem Ana Kilisesinde düzenlenen cenaze törenine katılan Yıldırım, çıkışta gazetecilere açıklama yaptı.

Baş sağlığı dileyen Yıldırım, birlik ve beraberlik mesajı vererek, Anadolu topraklarında her türlü etnik grubun asırlarca beraber yaşadığını anlattı.

Yıldırım, "Kardeşçe, tasada ve sevinçte hep beraber olduk. Ülkemizin bugünlere gelmesinde herkesin büyük katkısı oldu. Bugün Ermeni cemaati için acılı bir gün." dedi.

Yıldırım, şöyle konuştu:

"Dünya, insanlara rabları tarafından verilmiş bir mirastır. Bu miras hepimize yeter. Ayrılıklarımızı değil, ortak yanlarımızı daha fazla ön plana çıkaracağız. Birbirimizi kucaklayacağız. Dünyada son yıllarda gelişmekte olan aşırıcılığa karşı birlikte mücadele edeceğiz. Yeni Zelanda'da yaşananlar, insanlık adına utanç verici bir şeydir. Kin ve nefret tohumlarını aşılayacak, körükleyecek, söylem ve eylemlerden vazgeçmemiz lazım. İnsanlık geçmişte kin ve nefreti körükleyen söylem ve eylemlerin bedelini çok ağır bir şekilde ödedi. Haçlı Seferleri, Avrupa'da başlayan mezhep savaşları nedeniyle milyonlarca insan anlamsız bir şekilde hayatını kaybetti. Aynı şekilde Anadolu ve Orta Doğu topraklarında mezhep kavgaları... Tüm bunlar, insanlığa kan ve gözyaşı getiren ancak, hiçbir faydası olmayan şeylerdir. Türkiye'de, Osmanlı'da, Ermeni kardeşlerimiz, 'milleti sadıka' diye ün yapmış, Osmanlı'nın maliyesinden kültür-sanatına varıncaya kadar çok büyük hizmet etmişler. Yönetim kademelerinde, sanatta ve üretimde hizmet etmişlerdir."

İki kıtayı ve medeniyetleri buluşturan dünya şehri İstanbul'da, beraberce, kardeşçe yaşanacağını vurgulayan Yıldırım, sözlerini, "Birlikte çalışacağız, gelecek kuşaklara, gençlerimize daha iyi günleri birlikte sağlayacağız. Tekrar başımız sağ olsun." diye tamamladı.

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