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  4. Yıldırım nedeniyle ölen çoban, ölmeden önce sosyal medyadan canlı yayın yapmış: "Vay vay vay çok fena afet var"

Yıldırım nedeniyle ölen çoban, ölmeden önce sosyal medyadan canlı yayın yapmış: "Vay vay vay çok fena afet var"

29.08.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’da geçtiğimiz günlerde yaşanan feci olayda, koyunlarını otlatmaya çıkaran 37 yaşındaki İbrahim Karataş yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Karataş'ın olaydan önce sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı ortaya çıktı. Şiddetli sağanak yağışı kayda alan Karataş, videoda “Vay vay vay çok fena afet var, Tekirdağ Çorlu’da çok fena yağmur var” diyor.

Ergene ilçesi Yulaflı Mahallesi kırsalında koyunlarını otlatmaya çıkaran 37 yaşındaki İbrahim Karataş, yağmura yakalandı. Yıldırım düşmesi sonucu yere yığılan çoban, olay yerinde hayatını kaybetti.

ÇOBANDAN GERİYE CANLI YAYININ VİDEOSU KALDI

Evli 4 çocuk babası İbrahim Karataş’tan geriye hayatını kaybetmeden saatler önce sosyal medya hesabından çektiği canlı yayın videosu kaldı.

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Tekirdağ'da feci olay! Yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybettiTekirdağ'da feci olay! Yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti

"VAY VAY VAY ÇOK FENA AFET VAR"

Şiddetli sağanak yağışı kayda alan Karataş’ın, “Vay vay vay çok fena afet var, Tekirdağ Çorlu’da çok fena yağmur var” demesi dikkat çekti. (İHA)

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Çoban Tekirdağ Yıldırım
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