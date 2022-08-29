Yıldırım nedeniyle ölen çoban, ölmeden önce sosyal medyadan canlı yayın yapmış: "Vay vay vay çok fena afet var"

Ergene ilçesi Yulaflı Mahallesi kırsalında koyunlarını otlatmaya çıkaran 37 yaşındaki İbrahim Karataş, yağmura yakalandı. Yıldırım düşmesi sonucu yere yığılan çoban, olay yerinde hayatını kaybetti.

ÇOBANDAN GERİYE CANLI YAYININ VİDEOSU KALDI

Evli 4 çocuk babası İbrahim Karataş’tan geriye hayatını kaybetmeden saatler önce sosyal medya hesabından çektiği canlı yayın videosu kaldı.

"VAY VAY VAY ÇOK FENA AFET VAR"

Şiddetli sağanak yağışı kayda alan Karataş’ın, “Vay vay vay çok fena afet var, Tekirdağ Çorlu’da çok fena yağmur var” demesi dikkat çekti. (İHA)

