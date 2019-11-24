Yıldırım, öğretmeni sayesinde mühendis olduğunu anlattı

İzmir’deki Öğretmenler Günü etkinliğinde konuşan 28. Dönem TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Bu mesleği seçmeme neden olan öğretmenliktir. Ailem doktor olmamı istedi. Müzik hocam mühendis olmamı istedi. İkisi arasında gidip geldim sonunda öğretmenimin dediğini yaptım" dedi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlediği etkinlikler kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sabancı Kültür Sarayında program düzenlendi. Programa, son Başbakan, 28. Dönem TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım ile torunları Ali Köylübay katıldı. Programa ayrıca İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, AK Parti İzmir milletvekilleri ve öğretmenler katıldı.

"Öğretmenimin dediğini yaptım"

Programda konuşan Binali Yıldırım, “Öğretmenler bizi adeta geleceğe hazırlayan, bize şekil veren, hayat felsefesini hayatımızda hangi yöne gideceğimize olgunlaştıran en büyük rehberimizdir. Evde anamızdan, babamızdan daha fazla öğretmenlerimizden etkileniyoruz” dedi.

Mühendislik mesleğini seçmesindeki nedenleri de açıklayan Binali Yıldırım, şunları söyledi:

"Bu mesleği seçmeme neden olan öğretmenliktir. Ailem doktor olmamı istedi. Müzik hocam mühendis olmamı istedi. İkisi arasında gidip geldim sonunda öğretmenimin dediğini yaptım."