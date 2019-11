Yıldırım, öğretmeni sayesinde mühendis olduğunu anlattı

"Eğitim ve sağlık bütçeleri ilk sıralarda yer almaya başladı"

Yıldırım, “Sizler bizim yavrularımızın geleceğini planlıyorsunuz. Onların her türlü sıkıntılarına, meşakkatlerine katlanıyorsunuz ve ülkemizi emanet edeceğimiz genç nesillerin yetişmesi için her türlü gayreti gösteriyorsunuz. Biz de Türkiye Cumhuriyetinin hükümetler olarak sizlere en iyisini vermenin gayreti içerisindeyiz. Sizler daha iyisine layıksınız. Son 17 yılda Türkiye’de eğitim adına önemli alt yapı çalışmaları yapıldı. Öğretmen sayısı bir milyonun üzerine çıktı. Eski yıllarda hep savunma bütçesi birinci bütçeydi. 2003’ten bu yana eğitim ve sağlık bütçeleri ilk sıralarda yer alamaya başladı” diye konuştu.

"Kuşkum yok"

Öğretmenlerin görevlerini yaparken birçok zorluğa göğüs gerdiklerini söyleyen Yıldırım, şunları kaydetti:

“Bütün bu zorluklara göğüs gelip, geleceğimiz olan gençleri yetiştirme konusunda ortaya koyduğunuz büyük fedakarlık, bu millet için her zaman takdir edilecek. Hepimizin görevi, ülkemizi emanet edeceğimiz gençleri, bayrağını seven, toprağını, milletini seven, insan sevgisi ile yetişmiş olmalarını başarmaktır. Bunun için en önemli görev sizlerindir. Bunu da layıkıyla en güzel şekilde yapacağınıza kuşkum yok."