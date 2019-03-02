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Yıldırım: "Ordu-İstanbul el ele"

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.03.2019 11:52 | Son Güncelleme

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler Aybastı ilçesinde vatandaşların sorularını cevapladığı sırada, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım telefonla kendisini arayarak sürpriz yaptı.

Yıldırım: "Ordu-İstanbul el ele"

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler Aybastı ilçesinde vatandaşların sorularını cevapladığı sırada, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım telefonla kendisini arayarak sürpriz yaptı. Görüntülü olarak Aybastı halkına seslenen Yıldırım "Ordu İstanbul el ele” dedi.
AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, 31 Mart yerel seçimi için başlattığı çalışmalar kapsamında, beraberindeki heyet ile Ordu’nun Çatalpınar, Kabataş ve Aybastı ilçelerine giderek, bölge halkı ve esnafla bir araya geldi. Ziyaret ettiği ilçelerde coşkulu kalabalık tarafından karşılanan Güler, vatandaşların taleplerini dinledi. Aybastılı vatandaşlarla akşam yemeğinde bir araya gelen Güler, vatandaşların sorularını cevapladığı sırada AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’dan gelen telefona cevap verdi, Aybastı halkını görüntülü olarak Binali Yıldırım ile görüştürdü.

"Ordu-İstanbul el ele"
Görüntülü arama esnasında Güler’in Yıldırım’a "Aybastı için ne yaptığımızı söyler misiniz?" sorusu üzerine Yıldırım, “Aybastı için ne yaptığımızı söylememize bile gerek yok. Aybastı’dan şehir merkezine giderken yol önceden nasıldı, şimdi nasıl? O dağlardan geçen o yolları nasıl yaptığımızı, nasıl güzelleştirdiğimizi Aybastılı hemşehrilerimiz iyi bilir. Perşembe Yaylası’na, Tokat Reşadiye’ye gidiş yolunu nasıl yaptığımızı iyi bilirler” diyerek Güler’in sorusuna cevap verdi.
Öte yandan görüşme esnasında vatandaşların Aybastı’ya daveti üzerine Yıldırım, “İlk fırsatta geleceğim. Ordu İstanbul el ele” cevabını verdi.

Yıldırım:

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