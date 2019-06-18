HABER

YILDIRIM ORDULU STK BAŞKAN VE TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 13:14 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıda, Ordulu Sivil Toplum Kuruluşları başkan ve temsilcileriyle bir araya geldi.

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL(DHA)
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıda, Ordulu Sivil Toplum Kuruluşları başkan ve temsilcileriyle bir araya geldi. Yıldırım, "İster bir ülkeyi yönetin, ister bir şehri yönetin, modern demokrasinin vazgeçilmezi, mutlaka paydaşlarla bir araya gelmek, ortak akılla hareket etmek, sorunlara daha sağlıklı çözümler üretmektir" dedi.
Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen kahvaltılı buluşmada konuşan Binali Yıldırım, "Hemşeri dernekleri dahil olmak üzere dernek, vakıf, federasyon toplam 23 bin sivil toplum örgütü var. Bunların her biriyle teker teker bir araya gelmek, bu kısa zaman içerisinde pek mümkün olmuyor. O bakımdan iller bazında hatta meslekler bazında zaman zaman sivil toplum örgütleriyle bir araya geliyoruz, değerlendirmeler yapıyoruz. Modern demokrasinin vazgeçilmezi, ister bir ülkeyi yönetin, ister bir şehri yönetin, mutlaka paydaşlarla bir araya gelmek, ortak akılla hareket etmek, sorunlara daha sağlıklı çözümler üretmek için önemli ve vazgeçilmez bir durumdur. Biz de bugün Ordu ilinden olup İstanbul'da yaşayan hemşerilerimizi temsilen, siyasetçileri, dernek başkanları, belediye başkanlarını ve diğer sivil toplum örgütlerini burada misafir ediyoruz. Bu konuları ele alacağız değerlendireceğiz." diye konuştu. Binali Yıldırım'ın açıklamasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Görüntü Dökümü:
------------------------
-Binali Yıldırım’ın konuşması
-Toplantıdan genel ve detaylar

9 gündür aralıksız ilerliyor! Bakın atıyla nereye gidiyor9 gündür aralıksız ilerliyor! Bakın atıyla nereye gidiyor
Sağanak yağış sele neden oldu, vatandaşlar kuaförde mahsur kaldıSağanak yağış sele neden oldu, vatandaşlar kuaförde mahsur kaldı
Ödülünü almaya jandarma kıyafetiyle gittiÖdülünü almaya jandarma kıyafetiyle gitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

İrem Sak'tan mayolu poz

İrem Sak'tan mayolu poz

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Komik Babalar Günü mesajları: Komik bir mesajla babanızı gülümsetmeye ne dersiniz?

Komik Babalar Günü mesajları: Komik bir mesajla babanızı gülümsetmeye ne dersiniz?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

İstanbul'da gece yarısı hareketlilik! Derneği kurşun yağmuruna tuttular

Kurşun yağmuruna tuttular!

Yılanı tampondan elleriyle çıkardı!

'Ona sevdiğini hissettireceksin' dedi ve... Yaptıkları inanılmaz

Son berivanların zorlu mesaisi

Son berivanların zorlu mesaisi

DBP'li belediye, ihaleyi PKK'ya yakın kişilerin firmalarına vermiş

DBP'li belediye, ihaleyi PKK'ya yakın firmalara vermiş

Huser Yaylası sis denizi ile kendini hayran bırakıyor

Bulutların üzerindeki nokta! Hayran kalacaksınız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.