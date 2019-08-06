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Yıldırım orman yangınına yol açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 14:53 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı - Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesine bağlı kırsal Çınarpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 5 helikopter, 15 arazöz, 5 su tankı, 5 ilk müdahale aracı ve 100 orman işçisiyle müdahale ediyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş orman yangın

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