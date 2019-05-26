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Yıldırım pazar tezgahının başına geçerek biber sattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 20:56 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla'da Postane Mahallesi'ndeki "Pazar Pazarı"nı dolaştı, esnafla sohbet etti ve tezgahın başına geçerek müşterilere biber sattı

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla Postane Mahallesi'ndeki "Pazar Pazarı" esnafını ziyaret etti.

Pazarın kurulduğu alana Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile birlikte gelen Yıldırım, tezgahları dolaşarak esnafla sohbet etti.

Esnafa "hayırlı işler" diyen Yıldırım'a, pazar esnafı ve alışveriş yapmayan gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, Yıldırım'a sarılıp birlikte fotoğraf çektirdi. Yıldırım da küçük çocukları kucağına alıp sevdi.

Tezgahın arkasına geçen Yıldırım, "Evet alışveriş yapan yok mu?" diyerek vatandaşlara biber sattı. Kısa bir süre bu tezgahta duran Yıldırım, diğer tezgahları da dolaşarak pazar turunu tamamladı.

Yıldırım, İstanbul'da faaliyet gösteren Şanlıurfalı Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileriyle de bir araya geldi.

Sosyal medya hesabında bu buluşmaya ilişkin bilgi veren Yıldırım, "Peygamberler şehri Şanlıurfa'mızın İstanbul'da mukim iş insanları ve STK temsilcileriyle bir araya geldik. Gücünü Anadolu'dan alan, bizlerin her zaman yanında duran hemşehrilerimden 23 Haziran için bir kez daha destek sözü aldık." ifadelerini kullandı.

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