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Yıldırım, Pendik'te ev ve esnaf ziyaretinde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 09:40 | Son Güncelleme

Yıldırım, Pendik'te ev ve esnaf ziyaretinde bulundu

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Pendik'te vatandaşları ziyaret etti.

Yıldırım, Çamçeşme Merkez Camisi'nde kıldığı teravih namazının ardından vatandaşlarca "En büyük başkan Binali başkan", "İstanbul bizimdir bizim kalacak" sloganları eşliğinde karşılandı.

Daha sonra Halil Tüfekçi'nin evine ziyarette bulunan Yıldırım "Ramazanınız mübarek olsun." diyerek ev halkıyla bir süre sohbet etti.

Esnafı da ziyaret eden Yıldırım, tek tek tokalaşarak vatandaşlarla sık sık fotoğraf çektirdi.

Binali Yıldırım, vatandaşların alkışları eşliğinde uğurlandı.

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldır pendik

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