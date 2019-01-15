Yıldırım, Ruanda Büyükelçisi Nkurunziza ile KKTC Büyükelçisi Köprülü'yü kabul etti 

TBMM Ba\u015fkan\u0131 Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, Ruanda B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi Williams Nkurunziza ile KKTC B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi Kemal K\u00f6pr\u00fcl\u00fc'y\u00fc ayr\u0131 ayr\u0131 kabul etti.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc d\u00f6k\u00fcm\u00fc\n-Kabullerden genel ve detaylar\nANKARA (DHA)PARTNER\u00d6z babas\u0131ndan 2 kez hamile kald\u0131 6 ya\u015f\u0131ndayken de...Askeri okul s\u0131nav\u0131na haz\u0131rlanan Cemile, kazada \u00f6ld\u00fc (2)Zarif'ten "Kimse Irak'la ticaretimizi engelleyemez" a\u00e7\u0131klamas\u0131
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