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Yıldırım, sabah namazını Çamlıca Camisi'nde kıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 09:10 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: - "Cami, hakikaten İstanbul'un heybetine, Yeditepeli İstanbul'un güzelliğine güzellik katacak muhteşem bir eser olmuş"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, sabah namazıyla ibadete açılan Çamlıca Camisi'nin muhteşem bir eser olduğunu söyledi.

Aynı anda 63 bin kişinin ibadet edebileceği bir kompleks olarak tasarlanan Çamlıca Camisi ibadete açıldı. Camide sabah namazını kılan Yıldırım, çıkışta gazetecilere açıklama yaptı.

Caminin muhteşem bir eser olduğunu ve resmi açılışının daha sonra yapılacağını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Muhteşem bir eser oldu. Öncelikle sayın Cumhurbaşkanımıza böylesine bir eseri güzel İstanbulumuza kazandırmak için ortaya koyduğu irade dolayısıyla teşekkür ediyorum. Ayrıca proje yönetiminden mimarına ve yapımına kadar emeği olan bütün arkadaşlara, İstanbullular adına şükranlarımı sunuyorum. Cami hakikaten İstanbul'un heybetine, Yeditepeli İstanbul'un güzelliğine güzellik katacak muhteşem bir eser olmuş. Resmi açılışı daha sonra Cumhurbaşkanımız tarafından yapılacak. Üç ayların başlangıcı olması dolayısıyla bugün ilk kez ibadete açıldı. Sabah namazıyla birlikte yoğun bir cemaatle namazımızı eda ettik. Birçok özelliği var. Minarelerinde, kubbesinde diğer aksamlarında birçok ilkleri barındırıyor."

Camiyi gezen Yıldırım, daha sonra buradan ayrıldı.

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