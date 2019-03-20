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Yıldırım Sancaktepe'de okul temeli attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 13:23 | Son Güncelleme

Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ İSTANBULDHA-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi'nde 72 derslikli okul temel atma törenine katıldı.

Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ İSTANBULDHA-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi'nde 72 derslikli okul temel atma törenine katıldı.
Seçim çalışmalarına Sancaktepe'de devam eden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, kanaat önderleriyle buluştuktan sonra Yenidoğan Mahallesi'ne geçerek 72 derslikli okulun temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Yıldırım, "Taşa toprağa yapılan yatırımın bir ömrü var. Ancak insana yapılan yatırım nesilden nesile devam edecek. Türkiye eğitimli insanların omuzunda yükselecek. Yaşımız ne olursa olsun, mutlaka öğreneceğimiz bir şeyler var. Çünkü hepimiz bilmediklerimizin cahiliyiz. Beşikten mezara kadar öğrenme diye bir şey var. Eskiden kitap okumak, yazmak yetiyordu. Şimdi internet ve bilgisayar okur-yazarlığı diye bir şey var. Çünkü hayatlarımızda artık cep telefonları var. Eskiden torunlar dedelerinden, ninelerinden öğrenirdi. Şimdi evlatlarımız bize öğretiyor. Devir değişti. Onlar bu işleri daha iyi biliyor. Onlar yeni çağın dilini bizden daha iyi biliyor. Temelini attığımız bu okullar, onların zihin dünyasını da geliştirecek. İnternetten haberleşmeye ülkemiz önemli mesafeler kat edecek" dedi.
Yıldırım, konuşmasının devamında şunları söyledi:
"Eğitim kötü niyetli, karanlık emelleri olanların elinde nasıl bir silaha dönüştüğünü gördük değil mi. 15 Temmuz'da bu alçaklar, asker kılığına girerek tankla tüfekle milletin üzerine ateş ettiler. Ama o akşam bir olduk beraber olduk, kahraman olduk, bayrağımız inmedi, ezanlar dinmedi ve alçaklara hak ettiği dersi verdik."

"YILDIRIM HIZIYLA METROYU SANCAKTEPE'YE GETİRECEĞİZ"
Yıldırım, "İstanbul'u parmakla gösterilen şehirler arasına sokacağız. İlk işimiz yıldırım hızıyla metroyu buraya getirmek Sancaktepelileri Üsküdar'a, Mecidiyeköy'e, Havalimanı'na, Kartal'a ve Bostancıya metro ile taşımak. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.
(FOTOĞRAF)

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