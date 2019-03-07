YILDIRIM SEÇİM ÇALIŞMALARINI ATAŞEHİR'DE SÜRDÜRÜYOR 

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/İstanbul DHA AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim çalışmalarını Ataşehir ve Kadıköy'de sürdürüyor. Yıldırım ilk olarak Ataşehir'de bir otelde Ekonomi Kulübü'nün düzenlediği öğlen yemeğine katıldı. Yıldırım programda yaptığı konuşmada, "Yarın malum dünya kadınlar günü. Bir gün kadını hatırlamak, bir gün ön plana çıkarmak çok dürüst bir davranış değil. Kadınların yükü daha fazla. Kadınların esasında yükü daha fazla, kadınlar erkeklere göre 2 kat daha fazla bir yüke katlanıyorlar. Çocuk yetişiyor, evi çekip çeviriyor ve iş hayatında büyük bir mücadele veriyorlar. Bazıları kadınlarla ilgili lütuf, kota, onlara ayrıcalıktan bahsediyor. Ben buna karşıyım, nüfusun yarısı kadın, yarısı erkek. Bütün bunlar yerine kadınlara fırsat eşitliği verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onların kendi akıl teriyle, alın teriyle mücadelesi için önlerinden kısıtlamaları, engelleri kaldırmamız yeter. Onun dışında bir lütfa, bir ayrıcalığa gerek olmadığını düşünüyorum. Easy come, easy goes (kolay gelen kolay gider) diye bir laf var İngilizce'de. Bir şey mücadele ederek, yırtarak elde edilirse bir kıymeti olur" dedi.

"İSTANBUL TÜRKİYE'Yİ SIRTINDA TAŞIYAN ŞEHİRDİR"

Yıldırım, İstanbul'un önemine değinerek, "Lütfen bu seçimde genel siyaseti bir kenara bırakın, İstanbul'un geleceğine odaklanın. Çünkü biz İstanbul'uz Türkiye'nin olmayacağına inanıyoruz. İstanbul Türkiye'yi sırtında taşıyan şehirdir. Bunu ben değil rakamlar söylüyor. İstanbul'un milli gelire katkısı yüzde 31" diye konuştu.

"ATAŞEHİR'İN DE BİR AKM'Sİ OLACAK"

Yıldırım, Ataşehir'e bir kültür merkezi yapacaklarını belirterek, "Ataşehir, finans merkezi olarak planlanan bir yer. Sadece finans merkezi değil aslında Ataşehir Anadolu Yakası'nın bir cazibe merkezi olacak. Bugün yaşadığımız trafiğin kaynağı nedir biliyor musunuz? Burada oturan insanların 3'te 2'sinin Avrupa Yakası'na gitme ihtiyacı. Halbuki ki biz iki yakayı kendi içinde zenginlik noktaları oluşturarak tutabilirsek trafik doğal olarak rahatlayacak. Onun için Ataşehir'in de bir AKM'si olacak. Atatürk Kültür Merkezi gibi Anadolu Kültür Merkezi'ni de aynı kapsamda büyük merkezi de buraya yapacağız" dedi.

"HERKES 'İSTANBULLUYUM' DİYECEK"

Yıldırım, “Benim görevim, belediye başkanı seçerseniz, bu şehirde yaşayan herkes 'İstanbulluyum' diyecek. Bu şehir kimliğinin, şehir aidiyetini geliştirmek için çalışacağız. Eğer şehre sahip olursak şehir kalkınır" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

-------------------

- Yıldırım'ın konuşması

- Detaylar

