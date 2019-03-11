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Yıldırım seçim çalışmalarını Bağcılar'da sürdürdü

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.03.2019 18:50 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Bağcılar'da sürdürdü.

Yıldırım seçim çalışmalarını Bağcılar'da sürdürdü

İdris TİFTİKCİ-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL(DHA)-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Bağcılar'da sürdürdü. Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelen Yıldırım, Bağcılar Meydanı'nda miting düzenledi.
31 Marttaki yerel seçimlerde AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Binali Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında Bağcılar'da ziyaretlerde bulundu. Yıldırım'a ziyaretleri sırasında mevcut Bağcılar Belediye Başkanı ve AK Parti Bağcılar Belediye Başkan adayı Lokman Çağırıcı eşlik etti. Yıldırım ilk olarak Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi. Yıldırım daha sonra Bağcılar Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı.
(FOTOĞRAF)

Yıldırım seçim çalışmalarını Bağcılar'da sürdürdüYıldırım seçim çalışmalarını Bağcılar'da sürdürdüYıldırım seçim çalışmalarını Bağcılar'da sürdürdüYıldırım seçim çalışmalarını Bağcılar'da sürdürdü

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