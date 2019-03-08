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Yıldırım seçim çalışmalarını Fatih'te sürdürüyor -2

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 17:43 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Fatih'te ziyaretlerde bulundu.

Gülseli KENARLI- Güven USTA / İSTANBUL, (DHA) AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Fatih'te ziyaretlerde bulundu. Yıldırım, Fatih Camii'nde namaz kılıp, Gazi Osman Paşa türbesini ziyaret etti. Yıldırım daha sonra Karagümrük Spor Kulübünü ziyaret etti.

Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Fatih'te sürdürdü. Yıldırım'a Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan da eşlik etti. Binali Yıldırım Fatih Camii'nde cuma namazı kıldı ve daha sonra cami haziresinde bulunan Gazi Osman Paşa türbesine gelerek, dua etti. Yıldırım cami avlusunda bulunan bir kediyi de sevdi.

PENALTI ATTI

Yıldırım, Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Kulüp tesislerinde taraftarlar ve altyapı sporcuları tarafından meşalelerle karşılanan Yıldırım, stadı gezdi. Yıldırım'a kulüp yöneticileri tarafından üzerinde isminin yazılı olduğu 24 numaralı Karagümrük forması ve atkı hediye edildi. Yıldırım, burada penaltı attı. Kulüp ziyaretinde Yıldırım'a TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, eski bakan ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan ve kulüp başkanı Süleyman Hurma eşlik etti.

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