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YILDIRIM SEÇİM ÇALIŞMALARINI KÜÇÜKÇEKMECE'DE SÜRDÜRDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 19:03 | Son Güncelleme

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA  AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Küçükçekmece'de sürdürdü.  Binali Yıldırım, Halkalı'da Millet Kütüphanesi açılışı yaptı.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Küçükçekmece'de sürdürdü.
Binali Yıldırım, Halkalı'da Millet Kütüphanesi açılışı yaptı. Ardından MHP Küçükçekmece İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.
Garip Dede Türbesi Cemevi'ni ziyaret eden Yıldırım burada kısa bir konuşma yaparak, “Bizim kültürümüz ve değerlerimiz aynıdır, çatışacak ayrışacak çok şeyimiz yok. Farklılıklarımız bizim hep zenginliğimiz olmuştur. Bugün Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, bu insanlar, Allah dostu. Bu insanlarla ilgili hiç kimsenin bir problemi var mı? Sünnilerin de bir problemi yok, Alevilerin de problemi yok. Ben bu kültürün içinden gelmiş bir kardeşinizim. Ben Alevi kültürü, Sünni ve Alevilerin bir arada binlerce yıl beraber yaşadığı bir bölgenin insanıyım, Erzincanlıyım. Benim ismimi koyan bir alevi komşumuz. Niye koymuş? Anam anlatırdı rahmetli, çok ahlaklı çok sevilirdi, 'sen de öyle biri olasın diye ismini koyduk' derdi bana. Bu kadar birbirimize yakınız. Bizim aramıza nifak tohumları sokmaya çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz. İstiklal mücadelesini, bağımsızlığımızı beraber kazandık. Ülkemizin kalkınması, refahı için beraber çalıştık. Zor zamanlarda da zorlukları paylaştık, azalttık. Sevinçli zamanlarımızda, sevinçleri paylaşıp çoğaltacağız" dedi.

Görüntü Dökümü:
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- Açılıştan görüntüler
- MHP ziyaretinden görüntüler
- Cem evinden görüntüler
- Yıldırım'ın konuşması
- Detaylar

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