HABER

Yıldırım seçim çalışmalarını Küçükçekmece'de sürdürdü -2

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2019 16:49 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim çalışmalarını Küçükçekmece'de sürdürdü.

Gülseli KENARLI-Harun UYANIK /İSTANBUL(DHA)-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim çalışmalarını Küçükçekmece'de sürdürdü. Yıldırım, Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi Proje Okulu'nu ve Tüccar ve Sanayiciler Derneği İlkokulu'nu ardından da AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Yıldırım daha sonra bir düğün salonunda, STK temsilcileriyle öğlen yemeğinde bir araya geldi. Burada konuşan Yıldırım, "Kanal İstanbul projesini ne olduğunu, ne olmadığını birkaç cümle ile söylemekte fayda var. Çünkü herkes farklı bir yandan anlatmaya çalışıyor ve maalesef projenin önemini gölgelemeye çalışıyorlar. Kanal İstanbul, İstanbul Boğazı'ndan sonra Marmara'dan Karadeniz'e açılacak olan ikinci su yolu projesidir. Kanal İstanbul, İstanbul'un can ve mal güvenliğini teminat altına alacak olan projedir, Türkiye'nin milli güvenlik meselesidir. sağlayacak bir projedir. Düşünün boğaza bir şey oldu ne yapacağız? Var mı seçeneğimiz? Montrö Antlaşması var. Montrö anlaşmasında öyle her şey elinizin altında değil. Yarın şartlar değiştiğinde var mı bir seçeneğiniz? İşte Kanal İstanbul o. Her yıl boğazdan 140 milyon ton petrol yüklü gemi geçiyor. Bunun İstanbul için ne anlama geldiğini anlatmama gerek yok. Türkiye'nin deniz taşımacılığında, İstanbul'un güvenliğinde önemli bir boşluğu dolduracak olan Kanal İstanbul Projesidir. Türkiye'nin küresel güç olma yolundaki en büyük adımlarından biri de Küçükçekmece'de atılıyor. Küçükçekmece böylece dünya sahnesine çıkacak" dedi.

SABIRLI OLUN

Yıldırım, konuşmasının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Yıldırım, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir çalışma yapılıp, yapılmayacağının sorulması üzerine, "Sabırlı olun" dedi.

EKREM İMAMOĞLU'NUN ÇAĞRISI

Yıldırım, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine "İstanbul'un sorunlarını birlikte konuşalım" çağrısının sorulması üzerine ise, "Konuşuyoruz, zaten, bütün adaylar sahada konuşuyor, İstanbullular da dinliyor, 31'inde de karar verecek. 7 tane aday var İstanbul da, her biri projelerini anlatıyor, kendini anlatıyor. İstanbul'un sorunlarını nasıl çözeceğini anlatıyor. İstanbullu da bizi dinliyor. Ona göre karar verecekler" diye yanıt verdi.

ANKETLER

Binali Yıldırım, anketlerde kendisinin birinci çıktığını bunu nasıl değerlendirdiği yönündeki soruya, "Benim işim anket değil. Benim işim İstanbullularla daha çok buluşmak. Gerçek anket 31 Mart'ta sandıkta ortaya çıkacak. Bizim İstanbullulara güvenimiz tam. Herhangi bir tereddüdümüz yok" diye yanıtladı.

KANAL İSTANBUL

Binali Yıldırım, Kanal İstanbul'un ihale süreci ile ilgili olarak ise, "Hükümetin projesidir, benim bakanlığım döneminde çalışmalara başlandı, çalışmalar devam ediyor. Büyük bir proje, hem finansman, oradaki mülkiyetlerin çok değişik türde. Bunların çok titiz çalışılması lazım. Bunların değerlendirme raporları var. Bunlara itirazlar var, o itirazların karara bağlanması var. Bunlar zaman alıyor. Proje planlandığı gibi gidiyor, her hangi bir sıkıntı yok" dedi.

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
AK Parti’li Elvan: "Terörün kökünü kurutma noktasına geldik"AK Parti’li Elvan: "Terörün kökünü kurutma noktasına geldik"
Dikili İYİ Parti'de 'bayrak' istifasıDikili İYİ Parti'de 'bayrak' istifası

En Çok Okunan Haberler

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

'2200'den geldim' dedi! Anlattıkları şoke etti

'2200'den geldim' dedi! Anlattıkları şoke etti

Ümraniye'de dehşet!

Ümraniye'de dehşet!

Nefes kesen derbideki bomba gerçek ortaya çıktı

Nefes kesen derbideki bomba gerçek ortaya çıktı

Flaş sözler: Siyaset son, yani gayet netim, yeter

Flaş sözler: Siyaset son, yani gayet netim, yeter

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne içiyorsun sen?

DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne içiyorsun sen?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki

Özgür Özel'den çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Siyasette gerilim tırmanıyor! Çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Semih Yalçın duyurdu! MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan görevden alındı

MHP'li Başkan görevden alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.