Yıldırım, seçim çalışmalarını Silivri'de tamamladı

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Gün birlik, kardeşlik, kırgınlıkları bir yana bırakıp kucaklaşma günüdür. Sandıklara sahip çıkıyoruz." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında, Sancaktepe, Bakırköy, İkitelli, Küçükçekmece ve Esenyurt'un ardından Silivri'ye gelen Yıldırım, Türk bayrağı, davul ve meşalelerle karşılandı.

Atatürk Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden Yıldırım, muhteşem bir hava ve coşkuyla karşılandığını belirterek, "Silivri diyor ki, değişim zamanı geldi. Değişimi Volkan Yılmaz'la yarın yapıyor muyuz? Silivri'ye yeni dönemde hizmetin kapılarını açıyor muyuz? Finali İstanbul'da Binali'yle yapıyor muyuz?" diye konuştu.

Gelirken yolda "Çanakkale geçilmez." yazısını gördüğünü ifade eden Yıldırım, "Evet, Çanakkale geçilmez ama düşmana geçilmez. Çanakkale'yi dünyanın en uzun köprüsüyle geçiyoruz. Onu da biz yaptık." şeklinde konuştu.

Silivri'nin İstanbul'un ikinci büyük ilçesi olduğunu aktaran Yıldırım, "Altın kalpli insanlarıyla her türlü hizmeti hak eden bir ilçemiz. Silivri'yi organik tarımın merkezi yapmaya hazır mısınız? Silivri'yi jeotermal sağlık merkezi yapmaya hazır mısınız? Silivri'ye hızlı tren, metrobüs geliyor. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.