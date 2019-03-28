Yıldırım: Şehir Tiyatroları'na ait sahneler özel tiyatroların kullanımına açılacak

İSTANBUL, (DHA)- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Şehir Tiyatroları'na ait sahnelerin özel tiyatroların kullanımına açılacağını söyledi. Yıldırım, " Eğer İstanbul halkı bize yetki verirse, özellikle mayıs-ekim arasında belediyenin 11 tiyatro salonunu özel tiyatroların kullanımına açacağız. Ayrıca yılın diğer aylarında uygun gün ve saatlerde yine özel tiyatroların bu sahneleri kullanmalarına imkân tanıyacağız. İstanbulluyu tiyatro ile daha çok buluşturmak istiyoruz” dedi.

Binali Yıldırım, özel bir televizyon programının konuğu oldu. İstanbul’un tarihine ve kültürel birikimine yakışır bir kültür-sanat ortamı yaratarak mevcut durumu daha ileri taşımak istediklerini belirten Yıldırım, "Tiyatronun barış dolu bir dünyaya daha fazla hizmet etmesini, sevgi, hoşgörü, dayanışma gibi yüksek insani değerleri güçlendirmesini diliyorum. Köklü Türk tiyatrosu güçlenmeli. Belediye başkanlığım döneminde tiyatrolarımızın gelişimi için hassasiyet göstereceğiz. Harbiye Muhsin Ertuğrul, Fatih Reşat Nuri, Kadıköy Haldun Taner sahnelerini hem modern hale getireceğiz hem de sağlamlaştıracağız. Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nun üstünü açılır kapanır yapacağız. Yaz kış performans izlemek mümkün olacak” dedi.