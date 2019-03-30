Yıldırım Silivri'de konuştu

Eren ERMİŞ / İSTANBUL,(DHA) AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Silivri'de tamamladı. Yıldırım'a Cumhur İttifakı MHP Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Tülay Kaynarca, Nevzat Şatıroğlu ve Alev Dedegil, MHP İstanbul Milletvekilleri İsmail Faruk Aksu ve Hayati Arkaz, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu ve MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın eşlik etti.

YILDIRIM: TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL YAT LİMANINI SİLİVRİ'YE YAPACAĞIZ

Burada konuşan Yıldırım, "Silivri'yi jeotermal sağlık merkezi yapmaya hazır mısınız? Silivri'ye hızlı tren geliyor, metrobüs geliyor hayırlı uğurlu olsun. Silivri'nin araçları otoparklarda duracak, yollar size kalacak. Bunları Volkan Yılmaz'la Binalı Yıldırım'la yapacağız öyle değil mi? Silivri tarım gıda sebze meyve merkezi olacak. Silivri sadece cezaevi ile anılmayacak, güzellikleriyle anılacak. Silivri yeşillikleriyle, güzel sahilleriyle, yat limanıyla anılacak. Şimdi Türkiye'nin en güzel limanını Silivri'ye kazandırma zamanı geldi mi? Geldi. Turizmde üst sıralara çıkarma zamanı geldi mi? Geldi. Hazır mısın Silivri? Değişime var mısın? Birisini değiştir her şey değişsin" dedi.