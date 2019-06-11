Yıldırım: Şu an büyük miting programımız yok -1

Ümit UZUN-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL(DHA)-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Bakırköy'de vatandaşlarla buluştu. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yıldırım, 'Miting olacak mı?' sorusuna, "Şu an büyük miting programımız yok. Gittiğimiz yerlerde toplanan vatandaşlarla selamlaşırız, onların hal ve hatırını sorarız, dinleriz, önerilerini alırız. Bu şekilde kampanyamızı tamamlamış oluruz." yanıtını verdi.

Seçim çalışmaları kapsamında Bakırköy'e gelen Yıldırım, Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda kendisini bekleyen vatandaşları selamlayarak, meydanda bulunan AK Parti seçim çadırını ziyaret etti. Burada konuşan Yıldırım, "Değerli kardeşlerim size bir şey söylüyorum. 23 Haziran'ın müjdesini burada görüyorum. Bakırköy hazır mı? Bizde hazırız. O zaman 23 Haziran'da sandığa gidiyoruz ve yarım kalan hesabımızı görüyoruz." dedi. Yıldırım daha sonra meydanda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim çadırını ziyaret etti.