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Yıldırım: Şu an büyük miting programımız yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 17:28 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Bakırköy'de vatandaşlarla buluştu.

Yıldırım: Şu an büyük miting programımız yok

Ümit UZUN-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL(DHA)-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Bakırköy'de vatandaşlarla buluştu. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yıldırım, 'Miting olacak mı?' sorusuna, "Şu an büyük miting programımız yok. Gittiğimiz yerlerde toplanan vatandaşlarla selamlaşırız, onların hal ve hatırını sorarız, dinleriz, önerilerini alırız. Bu şekilde kampanyamızı tamamlamış oluruz." yanıtını verdi.
Seçim çalışmaları kapsamında Bakırköy'e gelen Yıldırım, Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda kendisini bekleyen vatandaşları selamlayarak, meydanda bulunan AK Parti seçim çadırını ziyaret etti. Burada konuşan Yıldırım, "Değerli kardeşlerim size bir şey söylüyorum. 23 Haziran'ın müjdesini burada görüyorum. Bakırköy hazır mı? Bizde hazırız. O zaman 23 Haziran'da sandığa gidiyoruz ve yarım kalan hesabımızı görüyoruz." dedi. Yıldırım daha sonra meydanda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim çadırını ziyaret etti.

"23 HAZİRAN'DA AYNI COŞKUYU SANDIKTA GÖRECEĞİZ"
Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Binali Yıldırım, "İnsanların coşkusu güzel. Bakırköy Meydan'da bir araya geldi. İnsanlarla görüştük, konuştuk. Ebuzziya Caddesi'nde esnaf ziyareti yapacağız. Oldukça yoğun ilgi var. Bu ilgi de bizi oldukça memnun ediyor. 23 Haziran'da aynı ilgiyi, aynı coşkuyu sandıkta göreceğiz ve bu işi bitireceğiz." dedi. Yıldırım, 'Cumhurbaşkanı'nın miting yapmaktan vazgeçtiği konuşuluyor?" sorusuna, "Miting yapacağım' dedi de mi vazgeçti? Hiç bir zaman miting kararı alınmadı." yanıtını verdi.

"ŞUAN BÜYÜK MİTİNG PROGRAMIMIZ YOK"
Gazetecilerin 31 Mart seçimlerinde miting yapıldığını hatırlatması üzerine Yıldırım, "31 Mart artık geride kaldı. Artık yeni bir kampanya dönemindeyiz. Gereken tanıtım faaliyetlerini, kampanyada neye ihtiyaç varsa yaparız." dedi. Yıldırım, 'Miting olacak mı?" sorusuna ise, "Şu an büyük miting programımız yok. Gittiğimiz yerlerde toplanan vatandaşlarla selamlaşırız, onların hal ve hatırını sorarız, dinleriz, önerilerini alırız. Bu şekilde kampanyamızı tamamlamış oluruz." yanıtını verdi.
(FOTOĞRAF)

Yıldırım: Şu an büyük miting programımız yokYıldırım: Şu an büyük miting programımız yokYıldırım: Şu an büyük miting programımız yokYıldırım: Şu an büyük miting programımız yok

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