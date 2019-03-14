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YILDIRIM SULTANGAZİ'DE ESNAFI SELAMLADI, HASTANEYİ ZİYARET ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 16:30 | Son Güncelleme

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA  AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Sultangazi'de sürdürdü.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Sultangazi'de sürdürdü. Yıldırım Sultangazi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Binali Yıldırım ve Sultangazi AK Parti Belediye Başkan adayı Abdurrahman Dursun da eşlik etti.
Yıldırım parti otobüsünden caddede bulunanları selamladı, otobüsü durdurarak bazı vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.
Binali Yıldırım, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni 14 Mart Tıp bayramı nedeniyle ziyaret etti. Yıldırım burada sağlık çalışanlarının bayramını kutladı, hastane de bulunan hastalarla fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü:
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- Yıldırım'ın seçim otobüsünden el sallaması
- Yıldırım'ın sohbet etmesi
- Yıldırım'ın fotoğraf çektirmesi
- Hastane ziyaretinden görüntüler
- Detaylar

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