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YILDIRIM: SUSKUNLUĞUMU YANLIŞ YORUMLAYANLAR VAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 21:09 | Son Güncelleme

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, “Son günlerde seçim süreci ile ilgili suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var" dedi.

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, “Son günlerde seçim süreci ile ilgili suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var" dedi. Yıldırım, resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
Binali Yıldırım açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Son günlerde seçim süreci ile ilgili suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var. Bilinmelidir ki, bu tutumum YSK karar sürecine saygımın gereğidir. Süreci Partim ve yetkili kurullarımızla yakından takip ediyorum. Seçmen söyleyeceğini söyledi. Artık söz YSK'nındır. Nokta. Saygılarımla."

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