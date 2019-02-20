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YILDIRIM TAKSİ DURAĞINI ZİYARET ETTİ, MÜŞTERİ TELEFONLARINA BAKTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 14:35 | Son Güncelleme

  AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım, bugün Maltepe ilçesinde Zümrüt Çiçek Taksi Durağı'nı ziyaret etti.

Haber: Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA)

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım, bugün Maltepe ilçesinde Zümrüt Çiçek Taksi Durağı'nı ziyaret etti. Taksicilerle çay içip, sohbet eden Yıldırım durağa gelen telefonu açarak bir müşteri ile konuştu. Müşteriden aracı istediği adresi alan Yıldırım, müşteriye kendisini tanıttı.

Binali Yıldırım, müşteriye, "Ben Binali Yıldırım. Memnun oldum. Taksi durağındayım. Telefonu ben açtım. İyi günler diliyorum" dedi. Binali Yıldırım'ın vatandaşlarla bu sıcak sohbetine, taksi durağında bulunanlar gülümsemeler ve alkışlarla destek verdi.

Yıldırım daha sonra, taksi durağından anons geçerek, taksiyi müşterinin adresine yönlendirdi. Taksi durağının dışında bekleyen Murat Çelik isimli bir vatandaş ise taksi durağını arayarak, Binali Yıldırım ile görüşmek istediğini söyledi. Murat Çelik ile önce telefonda konuşan Binali Yıldırım, vatandaşı taksi durağına davet etti. Taksi durağına gelen Murat Çelik sohbet eden Yıldırım, "Bravo seni, tebrik ediyorum. Zeka bu işte" diyerek espri yaptı. Yıldırım, taksi durağında bulunanlarla hatıra fotoğrafı da çektirerek, taksi durağından ayrıldı.

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