YILDIRIM: TAKUNYACI DEDİKLERİ O KADROLAR BUGÜN TÜRKİYE'YE ÇAĞ ATLATIYOR

*Binali Yıldırım, “Takunyacı dedikleri o kadrolar bugün Türkiye'ye çağ atlatıyor, Türkiye'yi 3 kat büyüttüler. Millet onları AK Parti ile tarihe gömdü"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın bugün Zeytinburnu'nda yaptığı seçim çalışmalarının sonra durağı İstasyon Meydanı oldu. Yıldırım burada düzenlenen mitingde bir konuşma yaparak, “Bazen torunlarımla gittiğimde 'dede bu köprüyü sen mi yatın' diye soruyorlar. Bunun keyfi bambaşka, bildiğiniz gibi değil" dedi.

“RAYLI SİSTEM UZUNLUĞU 170 KİLOMETREDEN, 518 KİLOMETREYE ÇIKACAK"

Yıldırım, “Aynisi iştir kişinin, lafa bakılmaz. İstanbul 15 milyon. Trafik, ulaşım İstanbul'un en büyük sorunu mu? O halde Türkiye'de bu sorunu çözen İstanbul'da çözer mi? Hiç şüpheniz olmasın. Yeni metro hatları açıldıkça, raylı sistemlerin miktarını artırdıkça trafik daha da rahatlayacak. Gelecek 5 yıl içinde raylı sistem uzunluğu 170 kilometreden, 518 kilometreye çıkacak. Demiryoluyla, metroyla, taşınan yolcu miktarı toplamın yüzde 40'ına ulaşacak. Bir yerden bir yere gidenlerin yarısı trenle gidecek, metroyla, tramvayla gidecek. Diğer yarısı da deniz ve karayoluyla gidecek. Şu anda raylı sistem yüzde 18, yüzde 20 bile değil. Yaklaşık 5 kişiden biri ancak kullanıyor. Ama bu 5 yıl içerisinde her 2 kişiden birisi kullanacak. Sen neredeysen metro orada olacak. Evden çıkacaksınız 750 metre her tarafa gittiğinizde bir toplu taşıma durağına, bir istasyona mutlaka erişeceksiniz. Böylece İstanbul'un trafiği sürekli akar hale gelecek" şeklinde konuştu.