Yıldırım, TBMM Başkanlığı görevini devretti

'GÖNLÜM RAHAT' Yeni Meclis Başkanı seçilene kadar en yaşlı TBMM Başkanvekili İstanbul Milletvekili Celal Adan'a görevi devrettiğine vurgu yapan Yıldırım, şöyle konuştu: "7 aylık süre içinde TBMM’nin yeni dönemine uygun şekilde uzlaşmayı esas alan, daha az münakaşa, daha fazla uzlaşma prensibiyle tüm gruplarla uyum içinde çalışmaya gayret ettim. Görevi bırakırken gönlüm rahat. Kurtuluş Savaşı'na şahitlik etmiş, vesayete ve darbelere rağmen güçlenerek bugüne gelmiş Meclisimiz, bundan sonra yürütmeyle yasama arasındaki ilişkilerin daha da net olarak belirlendiği, daha çok milletimizin ihtiyacı olan yasaların yapılması ve millet adına denetim faaliyetlerini sürdürmesi, ayrıca ülkemizi yurt dışında parlamenter diplomasiyi geliştirme yönünde faaliyetlerini ifa edecektir. Meclis'in bu anlamdaki gücü daha da artmış olacaktır. Yeni dönemde TBMM'nin çalışmalarının çok daha verimli olacağına inanıyorum. Görevi Sayın Celal Adan Bey'e teslim ediyorum."

'OY KULLANACAĞIM'

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yıldırım, AK Parti İzmir Milletvekili olarak kendi imzasının da yer aldığı 'Hayvan Hakları' ile 'Teknoloji Bağımlılığı' konusundaki iki ayrı araştırma önergesini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi. Yıldırım, soru üzerine 24 Şubat Pazar günü yapılacak yeni Meclis Başkanı seçimi için, oy kullanacağını da söyledi.

LALE FİGÜRLÜ TABAK

Yıldırım'a İstanbul'un sembollerinden lale figürlü tabak hediye eden TBMM Başkanvekili MHP'li Celal Adan da, "Uzun yıllardır tanıdığım, Meclis'te de çalışma imkanı elde ettiğim Sayın Başkan, Türkiye'nin önemli siyaset adamıdır. Türkiye'nin baştan başa inşasına öncülük yapmıştır. Tarihi şanla, şerefle dolu bir başkanlık makamıdır. Sayın Başkanımız makamları elinin tersiyle itmeyi başarmış bir devlet adamıdır. Kendisi İstanbul'a hizmet etmek için yola çıkmıştır. İstanbullular için bir şans olarak görüyorum" dedi.

Yıldırım, Meclis personeli ve basın mensuplarıyla vedalaşarak TBMM'den ayrılırken, hızlı tren ile İstanbul'a yola çıktı.