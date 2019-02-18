Yıldırım TBMM Başkanlığını bıraktı

31 Mart'taki yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, adaylık başvurusunun resmileşmesinden bir gün önce görevini bıraktığını açıkladı.

TBMM'de düzenlenen veda yemeğinde konuşan Yıldırım, "Bugün itibarıyla TBMM Başkanlığı görevimden çekileceğim" dedi. Yıldırım, "Bu yemekten sonra yapacağım ilk iş görevden ayrılma dilekçesini TBMM'ye teslim etmek olacak. Yarın sabah saat 09.00'da, yeni başkan seçilinceye kadar görevi, vekilim İstanbul Milletvekili Sayın Celal Adan'a devredeceğim" diye konuştu. Yemeğin ardından Yıldırım'ın görevinden istifa dilekçesini imzalayarak TBMM Genel Sekreteri Mehmet Kumbuzoğlu'na teslim ettiği belirtildi.

Partilerin aday listelerini 19 Şubat Salı günü Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etmesi gerekiyor. Yıldırım'dan boşalan koltuğa kimin oturacağını belirlemek içinse 24 Şubat'ta TBMM Genel Kurulu'nda seçim yapılması planlanıyor.

Yıldırım, 29 Aralık'ta partisi AKP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilmesinin ardından, muhalefet partilerinden gelen "TBMM başkanlığından istifa et" çağrılarını geri çevirmişti. Muhalefet, TBMM Başkanının anayasayı ihlal ettiğini savunurken Yıldırım, "Siyasi Partiler Kanunu, Mahalli İdareler Seçim kanunlarının ilgili maddeleri Meclis Başkanlığından istifamı gerektirmiyor" diye kararını savunmuştu.