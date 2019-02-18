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Yıldırım TBMM Başkanlığını bıraktı

18.02.2019 23:57 | Son Güncelleme

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan TBMM Başkanı Yıldırım, adaylık başvurularının sona ermesinden bir gün önce görevini bıraktığını açıkladı.

31 Mart'taki yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, adaylık başvurusunun resmileşmesinden bir gün önce görevini bıraktığını açıkladı.

TBMM'de düzenlenen veda yemeğinde konuşan Yıldırım, "Bugün itibarıyla TBMM Başkanlığı görevimden çekileceğim" dedi. Yıldırım, "Bu yemekten sonra yapacağım ilk iş görevden ayrılma dilekçesini TBMM'ye teslim etmek olacak. Yarın sabah saat 09.00'da, yeni başkan seçilinceye kadar görevi, vekilim İstanbul Milletvekili Sayın Celal Adan'a devredeceğim" diye konuştu. Yemeğin ardından Yıldırım'ın görevinden istifa dilekçesini imzalayarak TBMM Genel Sekreteri Mehmet Kumbuzoğlu'na teslim ettiği belirtildi.

Partilerin aday listelerini 19 Şubat Salı günü Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etmesi gerekiyor. Yıldırım'dan boşalan koltuğa kimin oturacağını belirlemek içinse 24 Şubat'ta TBMM Genel Kurulu'nda seçim yapılması planlanıyor.

Yıldırım, 29 Aralık'ta partisi AKP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilmesinin ardından, muhalefet partilerinden gelen "TBMM başkanlığından istifa et" çağrılarını geri çevirmişti. Muhalefet, TBMM Başkanının anayasayı ihlal ettiğini savunurken Yıldırım, "Siyasi Partiler Kanunu, Mahalli İdareler Seçim kanunlarının ilgili maddeleri Meclis Başkanlığından istifamı gerektirmiyor" diye kararını savunmuştu.

Yıdlırım 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada ise adaylık başvurusunun resmileşmesiyle, 18 Şubat'ta görevini bırakacağını açıklamıştı.

Anayasa ne diyor?

Anayasanın 94'üncü maddesinin son fıkrası TBMM Başkanının görevlerinin gereği haller dışında siyasi partilerin faaliyetlerine katılamayacağını belirtiyor: "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başkanvekilleri, üyesi bulundukları siyasi partinin veya parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine, görevlerinin gereği olan haller dışında, Meclis tartışmalarına katılamazlar; Başkan ve oturumu yöneten Başkanvekili oy kullanamazlar."

Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilmesinden bu yana seçim kampanyasını yürütüyor, kampanyası kapsamındaki faaliyetlere katılıyor.

DW/GY,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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