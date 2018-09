Yıldırım TİKA’nın ambulans ve mobil araç teslim törenine katıldı

TAŞKENT (AA) – TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Bizler, Özbekistan’ın iktisadi ve sosyal alanda başlattığı kalkınma seferberliğini her yönüyle, her zeminde destekliyoruz çünkü Özbekistan’ın zenginliği bizim zenginliğimizdir, Özbekistan’ın huzuru bizim huzurumuzdur." dedi.

1991’de bağımsızlığını ilan eden Özbekistan'da ilk büyükelçilik açan ülkenin Türkiye olduğunu, son zamanda iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine ulaştığını anımsatan Yıldırım, hedeflerinin bu yıl ikili ticaret hacmini 2 milyar dolara çıkarmak olduğunu ancak bu yeterli olmadığını ve 81 milyon nüfusa sahip Türkiye ile 33 milyonluk Özbekistan arasındaki ticaret hacminin en az 5 milyar dolar olması gerektiğini vurguladı.

Özbekistan’ın Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in liderliğinde büyük bir gelişme ve kalkınma hamlesinden geçtiğini ve Türkiye'nin de Özbek halkının barış, huzur ve refahını arttıracak her türlü çalışmada yer almaya hazır olduğunu belirten Yıldırım, "Bizler, Özbekistan’ın iktisadi ve sosyal alanda başlattığı kalkınma seferberliğini her yönüyle, her zeminde destekliyoruz çünkü Özbekistan’ın zenginliği bizim zenginliğimizdir, Özbekistan’ın huzuru bizim huzurumuzdur." dedi.

Yıldırım, Özbekistan’ın gelişmesine katkıda bulunan kuruluşlardan biri olan TİKA'nın kuruluşunun hemen ardından Türkiye dışındaki teşkilatlarından birini Özbekistan’da açtığını hatırlatan Yıldırım, TİKA'nın 2002-2017 yılları arasında Özbekistan’da gerçekleştirdiği projelerin toplam tutarının 24 milyon doları aştığını dile getirdi.