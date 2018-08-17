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Yıldırım-Tinni görüşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 15:15 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Nijer Meclis Başkanı Ousseini Tinni ile görüşmesinde, FETÖ yapılanmasına karşı sergilenen mücadelenin yakın ve dostane iş birliğine yakışır şekilde sürdürülmesinin memnuniyetle karşılandığını belirtti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Nijer Meclis Başkanı Ousseini Tinni ile görüşmesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına karşı sergilenen mücadelenin yakın ve dostane iş birliğine yakışır şekilde sürdürülmesinin memnuniyetle karşılandığı belirtti.

Yıldırım, AK Parti 6. Olağan Kongresi'ne katılmak için Türkiye'ye gelen Tinni ile TBMM'de bir araya geldi.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Nijer'de sağlık, eğitim ve çevre düzenlemesi alanlarında yürüttüğü projelerin büyük ölçüde tamamlandığı aktarıldı.

TBMM Başkanı Yıldırım, görüşmede Nijer'de FETÖ yapılanmasına karşı sergilenen mücadelenin yakın ve dostane iş birliğine yakışır şekilde sürdürülmesinin memnuniyetle karşılandığını ifade etti.

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AK Parti 6. Olağan Kongresi Nijer Meclis Başkanı Ousseini Tinni TBMM Başkanı Binali Yıldırım

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